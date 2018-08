​Nie żyje Rick Genest, kanadyjski model znany ze swoich tatuaży, które miał na całym ciele. Popularny "Zombie Boy" prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Miał 32 lata.

Rick Genest / Sebastian Kahnert / PAP/EPA

Ciało mężczyzny znaleziono w jego mieszkaniu nieopodal Montrealu. Jak poinformowały media, 32-latek popełnił samobójstwo.

Rick Genest znany był ze swoich tatuaży - miał je na całym ciele, także na twarzy. Od fanów i mediów otrzymał pseudonim "Zombie Boy". Jego kariera ruszyła w 2011 roku, kiedy pojawił się w teledysku Lady Gagi "Born This Way".

"Zombie Boy" pojawiał się w magazynach takich jak "GQ" czy "Vogue", grał także w filmach oraz serialach.

Lady Gaga określiła samobójstwo Genesta jako "wstrząsające". Musimy ciężko pracować, by zmienić nasze podejście, by zdrowie psychiczne zostało wysunięte na czołówkę, by przestało być tabu, o którym nie możemy mówić - napisała. Jeśli cierpisz, zadzwoń do przyjaciela czy rodziny dzisiaj. Musimy się wzajemnie ocalić - podkreśliła.

Genest w wieku 15 lat został zdiagnozowany z rakiem mózgu. Lekarze powiedzieli, że może umrzeć lub być do końca życia oszpecony. Wydaje mnie się, że wtedy dostałem obsesji na punkcie chorób i makabry - mówił w 2016 roku. Operacja udała się, jednak przyszły model zdał sobie sprawę, że życie jest krótkie. W wieku 16 lat zrobił sobie pierwszy tatuaż.

"Zombie Boy" jest rekordzistą Guinnessa jeśli chodzi o ilość tatuaży z owadami - ma ich 176. Jest też rekordzistą w ilości tatuaży z kośćmi.