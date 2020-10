Polski himalaista Michał Ilczuk zginął w Karakorum. Jego partner Jakub Bogdański jest bezpieczny i został ewakuowany przez helikopter do Gilgit - informuje Polski Himalaizm Zimowy, powołując się na pakistański portal dawn.com.

Polski himalaista Michał Ilczuk zginął w Karakorum. Zdj. ilustracyjne

Do tragedii doszło 1 października, gdy zespół wspinał się na Dih Sar (6200 m) w masywie Khundjerab Muntains w dolinie Shimshal - podaje Polski Himalaizm Zimowy na swojej stronie na Facebooku.



Polacy utknęli na wysokości 5800 m. n. p. m. Jak podaje pakistański portal, Michał Ilczuk w czasie wspinaczki prawdopodobnie odpadł od ściany. Towarzyszący mu Jakub Bogdański zadzwonił po pomoc z telefonu stacjonarnego do swojej firmy trekkingowej w Polsce. Ta zaś skontaktowała się z ambasadą RP w Islamabadzie. Wówczas rozpoczęto akcję ratunkową.

Bogdański został uratowany. Przewieziono go do obozu pierwszego, a następnie ewakuowano helikopterem do Gilgit. Nie ma obrażeń.

Ciało Michała Ilczuka prawdopodobnie pozostanie na niezdobytej do tej pory górze.