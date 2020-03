Amerykańska agencja kosmiczna NASA po raz pierwszy od ponad czterech lat poszukuje nowych astronautów. Kandydaci powinni być gotowi do częstych podróży - poinformowała agencja w ogłoszeniu rekrutacyjnym opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Ameryka od czasu programu Apollo nigdy nie była tak blisko ponownego wysłania astronautów na Księżyc. Do 2024 roku wyślemy pierwszą kobietę i kolejnego mężczyznę na południowy biegun Księżyca - powiedział administrator NASA Jim Bridenstine. Jeżeli zawsze marzyliście o byciu astronautami, zgłaszajcie się - dodał.

NASA podaje, że nowi astronauci będą mogli pracować np. na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej albo na Gateway - planowanej załogowej stacji kosmicznej, która zostanie umieszczona w przestrzeni w pobliżu Księżyca.



Zgłoszenia przyjmowane będą do końca marca, a NASA chce zakończyć selekcję kandydatów na astronautów w połowie 2021 roku. Najważniejsze wymagania stawiane w ogłoszeniu to amerykańskie obywatelstwo i ukończenie odpowiednich studiów z zakresu nauki, technologii, inżynierii lub matematyki. Agencja podaje także, że konieczne będą częste podróże i nie jest możliwa praca zdalna. Wybrani kandydaci na astronautów przez dwa lata będą zdobywać podstawowe umiejętności, a po zakończeniu szkolenia staną się członkami korpusu astronautów.



Roczna pensja, podawana w ogłoszeniu, mieści się w przedziale od 104 898 do 161 141 dolarów.



Kiedy ostatni raz NASA szukała kandydatów na astronautów, pod koniec 2015 roku, zgłosiło się 18,3 tys. chętnych. Astronautami zostało 11 z nich.