Francuska policja zatrzymała dwóch podejrzanych o zorganizowanie napadu na sklep jubilerski Chaumet w pobliżu Pól Elizejskich w Paryżu. Łupem złodziei padły kosztowności o wartości 2-3 mln euro.

Dwaj podejrzani o zorganizowanie napadu to mężczyźni w wieku 44 i 54 lat. Zostali zatrzymani na parkingu przy autostradzie A4. Wiadomo, że podróżowali autokarem - policja nie podała informacji, jaki był cel ich podróży. Jak pisze AFP, funkcjonariuszom udało się odzyskać "znaczną część" łupu złodziei.



Napad miał miejsce we wtorkowy wieczór. Przed sklep jubilerski Chaumet w pobliżu Pól Elizejskich podjechał mężczyzna na skuterze. Po chwili wszedł do środka i zaczął grozić pracownikom bronią. Jak pisze AFP, bez użycia przemocy skradł biżuterię i drogocenne kamienie, a po dokonaniu rabunku uciekł swoim jednośladem.



Chaumet to jedna z najstarszych francuskich marek jubilerskich, należąca do koncernu produkującego dobra luksusowe LVMH.