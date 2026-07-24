Naloty miały zniszczyć Iran. „Druzgocący cios” okazuje się fikcją?

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Tempo odbudowy irańskiej infrastruktury wojskowej i transportowej po serii amerykańsko-izraelskich nalotów zaskakuje zachodnich analityków i podważa wcześniejsze zapewnienia światowych przywódców o „druzgocącym ciosie” zadanym Iranowi. Takie wnioski wyciągają dziennikarze „Wall Street Journal”, którzy powołują się na zdjęcia satelitarne i rozmowy z urzędnikami.

Szybka odbudowa po zniszczeniach

Według dziennika „Wall Street Journal” Iran - dużo szybciej niż przewidywano - odbudowuje zniszczoną infrastrukturę wojskową i transportową. Prace naprawcze prowadzone są w całym kraju, a ich skala i tempo zaskoczyły nawet izraelskich wojskowych.

„Odbudowa zniszczeń po pięciu tygodniach intensywnych amerykańsko-izraelskich nalotów, przeprowadzonych na początku wojny, jest kosztowna i czasochłonna” – ocenia amerykańska gazeta. Jednocześnie podkreśla, że „tempo prowadzonych w całym Iranie prac kwestionuje twierdzenia prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu o tym, że ich bombardowania zadały druzgocący cios Iranowi”.

Iran odrzuca propozycję rozejmu. USA odpowiadają kolejną serią ataków Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy z czwartku na piątek kolejną, już trzynastą z rzędu serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie – poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Celem ataków były strategiczne irańskie ośrodki wojskowe, a…

Zbombardowany most odbudowany w ciągu kilku dni

Jak podaje „WSJ”, jednym z przykładów błyskawicznej odbudowy jest naprawa dróg dojazdowych i wejść do zaatakowanej bazy rakietowej w mieście Kangawar na zachodzie Iranu. Równie szybko odtworzono część zniszczonej podczas nalotów stoczni w Bandar Anzali nad Morzem Kaspijskim.

Irańczycy w ciągu kilku dni odbudowali most, na który Izrael zrzucił trzy bomby – powiedział gazecie jeden z izraelskich żołnierzy. Dodał, że to tempo zaskoczyło wojskowych i każe wątpić w efektywność takich nalotów.

Były dowódca izraelskiej obrony powietrznej gen. Ran Kochaw w rozmowie z „WSJ” podkreślił: „Potencjał przemysłowy Iranu jest naprawdę imponujący”. Dodał, że Iran już wcześniej wykazał się zdolnością do szybkiej odbudowy infrastruktury i arsenału rakietowego, zwłaszcza po 12-dniowej kampanii izraelskich nalotów w czerwcu 2025 roku.

Ataki trwają mimo wstępnego porozumienia pokojowego

28 lutego USA i Izrael przeprowadziły zmasowane ataki na irańskie cele. Iran odpowiedział uderzeniami na państwa Bliskiego Wschodu, w tym Izrael. 8 kwietnia weszło w życie zawieszenie broni między USA a Iranem. 17 czerwca oba kraje podpisały wstępne porozumienie pokojowe, lecz w kolejnych tygodniach oskarżały się wzajemnie o jego łamanie i powróciły do regularnych ataków.

Po pierwszych tygodniach nalotów prezydent Donald Trump i premier Benjamin Netanjahu wielokrotnie informowali o poważnych stratach zadanych Iranowi. Trump twierdził, że irańskie obiekty nuklearne zostały „całkowicie zniszczone”, a Netanjahu deklarował, że program atomowy i rakiet balistycznych Iranu został tak uszkodzony, że odbudowa potrwa latami.