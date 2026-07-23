Upiorne plany Trumpa wobec Iranu. „Izrael dołączyłby w ciągu dwóch minut”

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Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek portalowi Axios, że rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. „Rozważam potężny atak. Większy niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy na to w pełni gotowi” - powiedział.

W udzielonej amerykańskiemu portalowi Axios wypowiedzi Donald Trump zasugerował, że rozważa przeprowadzenie - jak się wyraził - „potężnego ataku na Iran”. Serwis zwrócił jednak uwagę na to, że dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło, iż żadna decyzja nie została jeszcze podjęta i wojsku nie wydano nowych rozkazów.

„Izrael dołączyłby w ciągu 2 minut”

Donald Trump ocenił, że „Izrael dołączyłby (do ataku - przyp. red.) w ciągu dwóch minut, gdybym go o to poprosił”. Amerykański przywódca zaznaczył przy tym, że USA „nie potrzebują nikogo”, aby rozpocząć nową operację przeciwko Iranowi.

Prezydent USA zaznaczył także, że udział Izraela w atakach niósłby za sobą pewne „konsekwencje”, dając w ten sposób do zrozumienia, że Iran mógłby odpowiedzieć odwetem wymierzonym w Izrael.

Trump powiedział, że Irańczycy „chcą negocjować”, ale obecnie nie są gotowi do zawarcia porozumienia. Nie odczuli jeszcze wystarczająco dużo bólu - ocenił amerykański przywódca.

Trump o Netanjahu: Relacje z Bibim są bardzo dobre

Obecna eskalacja konfliktu doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej powyżej 100 dolarów za baryłkę. Z medialnych doniesień wynika także, że powrót do pełnoskalowej wojny cieszy się w USA bardzo małym poparciem.

Trump powiedział też Axiosowi, że premier Izraela Benjamin Netanjahu chce uczestniczyć w uroczystościach pożegnalnych zmarłego senatora Lindseya Grahama w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu. Relacje z Bibim są bardzo dobre. Spotkałbym się z nim, jeśli będzie tutaj — powiedział Trump.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała w czwartek na briefingu prasowym, że we wtorek Trump wygłosi przemówienie podczas uroczystości pogrzebowych republikańskiego senatora w katedrze narodowej w Waszyngtonie.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Amerykanie kontynuują ataki na Iran

Od ponad 10 dni siły USA prowadzą ataki na cele w Iranie. W środę o godz. 1 w nocy polskiego czasu Amerykanie przeprowadzili kolejne uderzenia, które Dowództwo Centralne USA tłumaczyło „ograniczaniem zdolności władz Teheranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz”. Analogiczne komunikaty publikowano podczas poprzednich serii uderzeń.

W sumie od 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, zginęło 18 amerykańskich żołnierzy, a bilans rannych sięga ok. 430 osób.