Iran odrzuca propozycję rozejmu. USA odpowiadają kolejną serią ataków

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Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy z czwartku na piątek kolejną, już trzynastą z rzędu serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie – poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Celem ataków były strategiczne irańskie ośrodki wojskowe, a sytuacja w rejonie cieśniny Ormuz pozostaje napięta.

To była 13. z rzędu noc amerykańskich nalotów na Iran

To była 13. z rzędu noc amerykańskich nalotów na Iran / AFP/East News

Według oficjalnego komunikatu CENTCOM, amerykańskie uderzenia były wymierzone w irańskie wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz obiekty związane z marynarką wojenną. Jak podkreślono, operacje miały „zmniejszyć zagrożenie, jakie Iran stwarza dla cywilnych marynarzy i statków handlowych w cieśninie Ormuz”.

„Ten międzynarodowy szlak wodny pozostaje otwarty mimo niedawnych ataków ze strony irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jednostki handlowe w dalszym ciągu swobodnie żeglują poprzez cieśninę przy wsparciu wojsk USA” – czytamy w komunikacie.

Irańskie media donosiły o odgłosach eksplozji w prowincji Chuzestan oraz wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormuz. Nie podano jednak szczegółów dotyczących liczby zaatakowanych celów.

Iran odrzuca propozycję zawieszenia broni

Według dziennika „New York Times”, w czwartek przedstawiciele władz Iranu odrzucili amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni, przekazaną przez premiera Iraku, Ali al-Zaidi, który niedawno odwiedził Biały Dom. „Niewiele wiadomo na temat odrzuconej propozycji ani celów najnowszej serii ataków, jednak oba te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie” – podkreślił nowojorski dziennik.

„Niniejsze oświadczenie należy traktować jako obowiązujące do odwołania”

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z irańskich środków, które znajdują się pod kontrolą USA. „Niniejsze oświadczenie należy traktować jako obowiązujące do odwołania: od tej chwili wszelkie szkody wyrządzone statkom, ładunkom lub wszelkiemu powiązanemu z nimi mieniu zostaną pokryte z irańskich środków finansowych znajdujących się w posiadaniu i pod kontrolą Stanów Zjednoczonych” – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Ataki mimo zawartego w czerwcu porozumienia

W czerwcu USA i Iran zawarły wstępne porozumienie mające zakończyć rozpoczętą pod koniec lutego wojnę. Jednym z elementów umowy jest uwolnienie zamrożonych irańskich środków, szacowanych na ponad 100 miliardów dolarów, choć szczegóły tej kwestii nie zostały ujawnione.

Mimo porozumienia, od kilkunastu dni amerykańskie siły regularnie prowadzą nocne ataki na irańskie obiekty wojskowe. Waszyngton podkreśla, że ich celem jest osłabienie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla żeglugi w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiada uderzeniami w regionie.