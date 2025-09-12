"Po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. Wiemy, że to nie była pomyłka" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki na piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oskarżył przy tym Rosję o "neo-Orwellowskie" kłamstwa. Głos zabrał również ambasador Rosji Wasilij Niebienzia: "To fizycznie niemożliwe, by nasze drony dotarły do terytorium Polski" - stwierdził, zapewniając, że Moskwa jest zainteresowana deeskalacją.
W siedzibie ONZ w Nowym Jorku zorganizowano w piątek nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.
Nasz kraj reprezentuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Spotkanie Rady Bezpieczeństwa zostało zwołane, bo nieodpowiedzialne działania Rosji sprawiły, że cały region jest dziś bliżej konfliktu niż kiedykolwiek w ostatnich latach - powiedział w piątek, odczytując wspólne stanowisko niemal 50 państw.
Jesteśmy tutaj, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie i zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na kolejne rażące naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych, którego dopuściła się Federacja Rosyjska - powiedział Bosacki.
W trakcie swojego wystąpienia mówił, że "po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona". Wiemy, że to nie była pomyłka - podkreślił na piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oskarżył przy tym Rosję o "neo-Orwellowskie" kłamstwa.
Dziś po raz pierwszy w historii zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na prośbę Polski. Zrobiliśmy to. Zażądaliśmy, aby oświadczyć, że niebo nad Polską, moim krajem, suwerennym państwem, zostało celowo naruszone przez Rosję - oświadczył Bosacki.
Przypomniał słowa Siergieja Ławrowa z ubiegłego roku, kiedy szef rosyjskiej dyplomacji mówił, że "handlarze śmiercią nie przejmują się faktem, że ich broń metodycznie, celowo i rozmyślnie atakuje cele cywilne".
Wydarzenia w Polsce, które miały miejsce zaledwie dwa dni temu, po raz kolejny dowodzą, że każde rosyjskie oskarżenie ostatecznie okazuje się przyznaniem do winy - dodał Bosacki.
Odniósł się też do rosyjskich sugestii, że drony w Polsce mogły nie należeć do Rosji, albo że znalazły się tam w wyniku awarii. Pokazał przy tym zdjęcia szczątków maszyn z rosyjskimi znakami i oskarżył Moskwę o kłamstwo, nazywając język Kremla "neo-Orwellowskim".
My w regionie pamiętamy podobną retorykę rosyjskich dyplomatów, gdy Rosja, wówczas sowiecka, zaatakowała Czechosłowację w 1968 roku, Węgry w 1956 roku lub Polskę wspólnie z nazistowskimi Niemcami we wrześniu 1939 roku - powiedział wiceminister.
Bosacki zaznaczył, że skala naruszenia polskiej integralności terytorialnej dowodzi, że to nie mógł być skutek awarii lub błędu.
To nie pierwszy raz, kiedy drony zostały wykryte w sąsiednich krajach podczas wojny na Ukrainie, ale pierwszy raz, kiedy wiele dronów wleciało tak głęboko w przestrzeń powietrzną sąsiedniego kraju - powiedziała zastępczyni sekretarza generalnego ONZ DiCarlo.
To również pierwszy raz, kiedy Polska i jej sojusznicy z NATO użyli siły, aby zneutralizować postrzegane zagrożenie - dodała.
Wezwała przy tym "wszystkich zainteresowanych" do odpowiedzialnych działań, unikania działań i retoryki, które zwiększyłyby już i tak wysokie napięcia.
Przedstawicielka ONZ przypomniała, że do incydentu doszło podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni i podkreśliła, że wojna musi skończyć się sprawiedliwym, kompletnym i trwałem pokojem.