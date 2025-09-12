"Po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. Wiemy, że to nie była pomyłka" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki na piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oskarżył przy tym Rosję o "neo-Orwellowskie" kłamstwa. Głos zabrał również ambasador Rosji Wasilij Niebienzia: "To fizycznie niemożliwe, by nasze drony dotarły do terytorium Polski" - stwierdził, zapewniając, że Moskwa jest zainteresowana deeskalacją.

W siedzibie ONZ w Nowym Jorku zorganizowano w piątek nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Nasz kraj reprezentuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Spotkanie Rady Bezpieczeństwa zostało zwołane, bo nieodpowiedzialne działania Rosji sprawiły, że cały region jest dziś bliżej konfliktu niż kiedykolwiek w ostatnich latach - powiedział w piątek, odczytując wspólne stanowisko niemal 50 państw.

Jesteśmy tutaj, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie i zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na kolejne rażące naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych, którego dopuściła się Federacja Rosyjska - powiedział Bosacki.

Bosacki: Integralność terytorialna Polski została celowo naruszona

W trakcie swojego wystąpienia mówił, że "po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona". Wiemy, że to nie była pomyłka - podkreślił na piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oskarżył przy tym Rosję o "neo-Orwellowskie" kłamstwa.

Dziś po raz pierwszy w historii zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na prośbę Polski. Zrobiliśmy to. Zażądaliśmy, aby oświadczyć, że niebo nad Polską, moim krajem, suwerennym państwem, zostało celowo naruszone przez Rosję - oświadczył Bosacki.

Przypomniał słowa Siergieja Ławrowa z ubiegłego roku, kiedy szef rosyjskiej dyplomacji mówił, że "handlarze śmiercią nie przejmują się faktem, że ich broń metodycznie, celowo i rozmyślnie atakuje cele cywilne".

Wydarzenia w Polsce, które miały miejsce zaledwie dwa dni temu, po raz kolejny dowodzą, że każde rosyjskie oskarżenie ostatecznie okazuje się przyznaniem do winy - dodał Bosacki.

Odniósł się też do rosyjskich sugestii, że drony w Polsce mogły nie należeć do Rosji , albo że znalazły się tam w wyniku awarii. Pokazał przy tym zdjęcia szczątków maszyn z rosyjskimi znakami i oskarżył Moskwę o kłamstwo, nazywając język Kremla "neo-Orwellowskim".

My w regionie pamiętamy podobną retorykę rosyjskich dyplomatów, gdy Rosja, wówczas sowiecka, zaatakowała Czechosłowację w 1968 roku, Węgry w 1956 roku lub Polskę wspólnie z nazistowskimi Niemcami we wrześniu 1939 roku - powiedział wiceminister.

Bosacki zaznaczył, że skala naruszenia polskiej integralności terytorialnej dowodzi, że to nie mógł być skutek awarii lub błędu.

"Pierwszy raz, kiedy wiele dronów wleciało tak głęboko"

To nie pierwszy raz, kiedy drony zostały wykryte w sąsiednich krajach podczas wojny na Ukrainie, ale pierwszy raz, kiedy wiele dronów wleciało tak głęboko w przestrzeń powietrzną sąsiedniego kraju - powiedziała zastępczyni sekretarza generalnego ONZ DiCarlo.

To również pierwszy raz, kiedy Polska i jej sojusznicy z NATO użyli siły, aby zneutralizować postrzegane zagrożenie - dodała.

Wezwała przy tym "wszystkich zainteresowanych" do odpowiedzialnych działań, unikania działań i retoryki, które zwiększyłyby już i tak wysokie napięcia.

Przedstawicielka ONZ przypomniała, że do incydentu doszło podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni i podkreśliła, że wojna musi skończyć się sprawiedliwym, kompletnym i trwałem pokojem.