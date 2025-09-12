Tej nocy ma zniknąć tymczasowe, 5-kilometrowe rondo wokół rozbudowywanego węzła Gdańsk-Południe na Obwodnicy Trójmiasta. To ważna zmiana dla kierowców podróżujących przez region. Drogowcy zapowiadają, że od jutra ruch będzie odbywał się już docelowym układem węzła, choć nie wszystkie połączenia będą jeszcze dostępne. Od poniedziałku kolejne zmiany.

/ GDDKiA Gdańsk / Materiały prasowe

Węzeł Gdańsk-Południe to kluczowy punkt na mapie drogowej Pomorza. W tym miejscu krzyżują się trzy ważne obwodnice: Trójmiasta, Metropolii oraz Południowa Gdańska. Przez ostatni rok kierowcy korzystali z tymczasowego ronda, które umożliwiało przejazd podczas modernizacji.

Jak informują drogowcy, w nocy z piątku na sobotę (12/13 września) rozpoczną się prace związane z likwidacją dużego ronda. W ramach przebudowy węzła Gdańsk Południe przechodzimy do kolejnego etapu prac w tym miejscu. Kierowcy będą mogli już korzystać ze wszystkich relacji docelowego układu tego węzła: S6 w kierunku Gdyni i Szczecina, S7 w kierunku Elbląga, Gdańska i Warszawy oraz S6/A1 w kierunku Łodzi - zapowiada Mateusz Brożyna z GDDKiA w Gdańsku.

Na razie wciąż bez wjazdu na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej - ta ma być gotowa pod koniec roku. Do końca roku uruchomimy wlot na trasę główną OMT i podróżujący od strony Południowej Obwodnicy Gdańska będą mogli pojechać nowym fragmentem S7 w kierunku Żukowa - dodaje Brożyna.

Na początek uruchomiona zostanie główna jezdnia - zarówno w stronę autostrady A1, jak i Gdyni. Kolejne łącznice będą oddawane do ruchu etapami. W trakcie prac drogowcy będą malować nowe oznakowanie, co może wymagać czasowego wstrzymania ruchu w obu kierunkach, jednak przerwa nie powinna potrwać dłużej niż godzinę.

Jednocześnie trwają intensywne prace na trasie Żukowo - Gdańsk Południe oraz przy węźle Żukowo, gdzie łączone są oba odcinki OMT. W okolicy węzła Lublewo Gdańskie kończą się budowy mostów i wiaduktów, a na drogę kładzie się asfalt. W ciągu najbliższych tygodni zostanie otwarta w pełnym kształcie droga wojewódzka nr 221.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, o długości 32 kilometrów, połączy Południową Obwodnicę Gdańska i drogę ekspresową S6, przejmując ruch z mocno obciążonej, istniejącej Obwodnicy Trójmiasta. Cała inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych, a jej wartość to blisko 2,9 mld zł.

Zapowiedź kolejnych utrudnień

Od 15 września do 6 października wprowadzone zostaną nowe zmiany w organizacji ruchu między węzłami Gdańsk Kowale i Gdańsk Południe. To będzie kolejny etap budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

/ GDDKiA Gdańsk / Materiały prasowe

Na blisko 350-metrowym fragmencie drogi na czas prac wprowadzony zostanie tak zwany przekrój 2+1.

Harmonogram zmian wygląda następująco

15-22 września: w kierunku Szczecina i Gdyni dostępne będą dwa pasy, a jeden w stronę Łodzi/A1 (2+1);

w kierunku Szczecina i Gdyni dostępne będą dwa pasy, a jeden w stronę Łodzi/A1 (2+1); 23-28 września: przekrój po dwa pasy w obu kierunkach (2x2);

przekrój po dwa pasy w obu kierunkach (2x2); 29 września - 6 października: w kierunku Szczecina i Gdyni dostępny będzie jeden pas, a dwa w stronę Łodzi/A1 (2+1).

Na odcinku S6 w obrębie węzła Gdańsk Południe prace zrealizujemy pod ruchem - zapowiada Brożyna. Docelowo trasa zostanie poszerzona do nowego układu z trzema pasami w obu kierunkach.