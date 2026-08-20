Minister ujawnia tajemnice Kim Dzong Una. Tyle głowic atomowych może posiadać reżim

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Korea Północna ma od 80 do 120 głowic atomowych - przekazał w czwartek południowokoreański minister obrony An Gju Bak. To znacznie więcej, niż podał prezydent USA Donald Trump, który dzień wcześniej powiedział, że Korea Północna posiada 57 ładunków jądrowych.

Ile głowic atomowych ma Korea Północna?

Zazwyczaj przyjmujemy, że północnokoreański reżim posiada od 80 do 120 głowic atomowych, ale moje możliwości podania dokładnej liczby są bardzo ograniczone – powiedział minister An Gju Bak na forum komisji parlamentarnej. Polityk zastrzegł później, że podane liczby pochodzą z analiz niezależnych organizacji i nie są to oficjalne dane wojskowe.

Trump o Kim Dzong Unie: Ja rozumiem jego, on rozumie mnie Donald Trump zapewnił, że utrzymuje dobre relacje z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Prezydent USA przekazał, że północnokoreański lider odpowiedział na jego propozycję rozmowy, nie podał jednak szczegółów kontaktu. Dzień wcześniej Trump…

Pytania do ministra o arsenał Korei Północnej padły po środowych deklaracjach Trumpa. Prezydent USA potwierdził chęć spotkania z przywódcą Korea Płn. Kim Dzong Unem oraz stwierdził, że Pjongjang dysponuje 57 „bardzo potężnymi” głowicami nuklearnymi.

Południowokoreański minister obrony odmówił skomentowania wypowiedzi Trumpa. Przypomniał jednak, że Seul opiera obronę na sojuszu z USA, wykluczając budowę własnej broni jądrowej oraz rozmieszczenie taktycznej broni nuklearnej przez amerykańskie wojsko na terytorium Korei Południowej.

Dwojakie interpretacje posunięcia władz Korei Płd.

Ujawnianie przez władze południowokoreańskie konkretnych danych na temat arsenału Kim Dzong Una należy do rzadkości - zauważyła agencja Yonhap. Szacunki te stanowią bowiem z zasady informację tajną, a jej ujawnienie może być interpretowane np. jako uznanie północnokoreańskiego reżimu za mocarstwo nuklearne.

Krwawa forsa dla dyktatora. Kim Dzong Un zarabia miliardy na wojnie Rosji Korea Północna miała uzyskać od 2022 do 2025 roku nawet 22 mld dolarów zagranicznych przychodów – wynika z analizy Bloomberg Economics, opartej m.in. na danych handlowych, informacjach wywiadowczych i badaniach zewnętrznych. Według agencji głównym…

W odpowiedzi na pytanie opozycji, czy rząd oficjalnie uznaje posiadanie arsenału przez Koreę Północną, minister kategorycznie zaprzeczył.

Nigdy nie możemy tego oficjalnie uznać – podkreślił.