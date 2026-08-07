Krwawa forsa dla dyktatora. Kim Dzong Un zarabia miliardy na wojnie Rosji

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Korea Północna miała uzyskać od 2022 do 2025 roku nawet 22 mld dolarów zagranicznych przychodów – wynika z analizy Bloomberg Economics, opartej m.in. na danych handlowych, informacjach wywiadowczych i badaniach zewnętrznych. Według agencji głównym źródłem nowych wpływów stała się współpraca wojskowa z Rosją, w tym dostawy amunicji wykorzystywanej w wojnie przeciw Ukrainie.

Według Bloomberg Economics północnokoreański reżim mógł zgromadzić w latach 2022-2025 nawet 22 mld dolarów przychodów z zagranicy. To niemal cztery razy więcej niż w poprzednim czteroletnim okresie, już po wprowadzeniu szerokich sankcji ONZ wymierzonych w finansowanie programu nuklearnego Pjongjangu.

Korea Północna nie publikuje wiarygodnych danych gospodarczych. Transakcje objęte sankcjami są dodatkowo ukrywane, dlatego przedstawione wyliczenia należy traktować jako szacunki, które mogą zarówno zaniżać, jak i zawyżać rzeczywistą skalę wpływów.

Część należności – jak podkreśla Bloomberg – prawdopodobnie pozostaje poza granicami Korei Północnej, ponieważ kraj jest odcięty od międzynarodowego systemu bankowego. Rozliczenia mogą też odbywać się w formie dostaw towarów oraz transferu technologii.

Amunicja dla Rosji i żołnierze na froncie

Punktem zwrotnym miał być rok 2022 i rozpoczęcie przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Wraz z rosnącym zużyciem amunicji Moskwa zwróciła się do Pjongjangu, który dysponował znacznymi zapasami pocisków artyleryjskich kompatybilnych z systemami radzieckimi.

Według ocen ukraińskiego wywiadu, przytaczanych przez Bloomberg, pod koniec 2025 roku Korea Północna mogła zapewniać Rosji nawet połowę jej zapotrzebowania na często używaną amunicję kalibrów 122 i 152 mm.

Pjongjang miał również wysłać do Rosji od 16 tys. do 22 tys. żołnierzy. Południowokoreańskie źródła oraz Center for Strategic and International Studies szacowały, że w zamian Korea Północna otrzymywała około 2 tys. dolarów miesięcznie za każdego wojskowego.

„Współpraca wojskowa Korei Północnej i Rosji nie jest już jedynie kwestią dyplomatyczną lub bezpieczeństwa. Stała się kluczowym źródłem dochodów wspierającym północnokoreańską gospodarkę” – powiedział Bloombergowi południowokoreański parlamentarzysta Kang Daesik, zasiadający w komisji obrony.

Złe wieści dla Ukrainy. Pjongjang rozpoczął rozmieszczanie jednostki rakietowej w Rosji Północnokoreańska jednostka rakietowa ma rozpocząć rozmieszczanie w zachodniej Rosji – twierdzi przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego w rozmowie z agencją Reutera. Według tych informacji formacja może dysponować nawet 120 pociskami…

Gospodarka ma rosnąć, Pjongjang się rozbudowuje

Bank Korei Południowej ocenił, że gospodarka Korei Północnej wzrosła w 2025 roku o 3,5 proc. Był to trzeci rok z rzędu wzrostu, choć tempo było słabsze niż rok wcześniej.

Bloomberg wskazuje, że (relatywna) poprawa sytuacji może być widoczna przynajmniej w części kraju. W Pjongjangu trwa intensywna rozbudowa, a import z Chin miał osiągnąć w czerwcu najwyższy poziom od zaostrzenia sankcji.

Eksperci cytowani przez agencję zauważają np. wzrost użycia smartfonów i krajowych aplikacji działających w odizolowanym północnokoreańskim intranecie.

Kim Jong Un i jego córka Kim Ju Ae obserwują ćwiczenia „Kang Kyon” – niszczyciela północnokoreańskiej marynarki wojennej (fot. HANDOUT/AFP/East News)

Więcej pieniędzy na program zbrojeniowy

Napływ środków ma wzmacniać przede wszystkim program zbrojeniowy Kim Dzong Una. W ostatnich dwóch latach Korea Północna zaprezentowała dwa niszczyciele o wyporności około 5 tys. ton – największe okręty wojenne w swojej historii.

Według Bloomberga co najmniej jedna z tych jednostek może być wyposażona w rosyjski system obrony powietrznej Pantsir-M. Przedstawiciel Sił Zbrojnych USA w Korei Południowej, w odpowiedzi na pytania agencji, ocenił, że rosyjskie transfery technologiczne pozwalają Pjongjangowi skracać czas potrzebny na rozwój nowych rodzajów uzbrojenia.

Rosja i Korea Północna mają też współpracować przy produkcji uderzeniowych bezzałogowców. Ukraiński przedstawiciel ds. sankcji Władysław Własiuk ostrzegł, że może to zwiększyć długoterminowe ryzyko dla bezpieczeństwa w regionie.

Kim Dzong Un z córką wizytują sklepy (fot. STR/AFP/East News)

Korea Północna pręży muskuły. Wystrzelono pocisk balistyczny Korea Północna wystrzeliła w czwartek pocisk balistyczny krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego - poinformowały siły zbrojne Korei Południowej. Według władz Japonii pocisk wpadł do morza i nie wyrządził żadnych szkód. To szósty w tym roku…

Kryptowaluty kolejnym źródłem wpływów

Pjongjang ma rozwijać również działalność cybernetyczną. Według firmy analitycznej TRM Labs grupy hakerskie powiązane z Koreą Północną odpowiadają obecnie za ponad 70 proc. globalnych kradzieży kryptowalut. W 2017 roku udział ten miał wynosić około 30 proc.

Skradzione środki są następnie prane, m.in. z wykorzystaniem zagranicznych pośredników – twierdzą analitycy zajmujący się śledzeniem transakcji blockchain.

Eksperci cytowani przez Bloomberg oceniają, że Pjongjang skutecznie przystosował się do długotrwałych sankcji. Rosnące związki z Moskwą, a także poprawa relacji z Chinami ograniczają presję na Koreę Północną i oddalają perspektywę powrotu tego kraju do rozmów o swoim arsenale nuklearnym.