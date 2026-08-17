Trump o Kim Dzong Unie: Ja rozumiem jego, on rozumie mnie

RMF24

Donald Trump zapewnił, że utrzymuje dobre relacje z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Prezydent USA przekazał, że północnokoreański lider odpowiedział na jego propozycję rozmowy, nie podał jednak szczegółów kontaktu. Dzień wcześniej Trump zapowiedział ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową.

Trump został zapytany w Gabinecie Owalnym, dlaczego Kim Dzong Un nie odpowiedział na jego prośbę o rozmowę.

Skąd wiesz, że nie odpowiedział? Tak, odpowiedział – odparł amerykański prezydent. Nie ujawnił, kiedy i w jakiej formie miał nastąpić kontakt.

Trump przekonywał, że dobrze dogaduje się z przywódcą Korei Północnej.

Kim Dzong Un zawsze odnosił się do mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się wielokrotnie, właściwie przy dwóch głównych okazjach, rozmawialiśmy i spędzaliśmy razem czas. Rozumiem go, a on rozumie mnie – powiedział.

Dodał, że Kim – według jego oceny – nie miał dobrych relacji z poprzednimi prezydentami USA: Joe Bidenem i Barackiem Obamą.

Ograniczenie manewrów z Koreą Południową

W niedzielę Trump poinformował, że polecił ograniczyć wspólne ćwiczenia wojskowe Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Jako jeden z powodów wskazał swoje relacje z Kim Dzong Unem.

Prezydent USA zaznaczył też, że Seul nie chciał włączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Przypomniał przy tym o obecności amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej.

Mamy tam 39 tysięcy żołnierzy, którzy chronią was przed Kim Dzong Unem, waszym sąsiadem, a wy nie zamierzacie pomóc nam w bardzo prostej operacji wojskowej w Iranie? To dziwne – komentował Trump.

Coroczne ćwiczenia „Ulchi Freedom Shield” odbywają się od 17 do 27 sierpnia. Władze Korei Północnej regularnie potępiają te manewry, przedstawiając je jako przygotowania do inwazji na ich kraj.

Pjongjang niedawno zagroził podniesieniem środków odstraszania do „nowego poziomu”. Korea Północna pozostaje objęta międzynarodowymi sankcjami w związku z rozwojem programu nuklearnego i rakiet balistycznych.

Wcześniejsze spotkania Trumpa i Kima

Relacje między Trumpem a Kimem były jednym z głównych tematów pierwszej kadencji amerykańskiego prezydenta. Przywódcy spotkali się podczas szczytów w 2018 i 2019 roku. Rozmowy zakończyły się jednak bez porozumienia w sprawie północnokoreańskiego programu atomowego.

CNN informowała wcześniej, że przedstawiciele administracji Trumpa rozważali zorganizowanie kolejnego spotkania obu polityków w związku z planowaną podróżą prezydenta USA do Azji. Według stacji pierwsza próba kontaktu z Kimem na początku 2025 roku nie przyniosła rezultatu.