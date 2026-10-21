Fuzja Tesli i SpaceX? Musk jest „za”: Zbliżamy się do przełomowego momentu

Musk: Wiele przemawia za połączeniem
Byłby to dobry pomysł, ale decyzja należy do specjalnych komisji obu firm – powiedział Musk inwestorom. Wyjaśnił, że ze względu na konflikt interesów nie może uczestniczyć w ich negocjacjach. Zastrzegł, że nie uzgodniono jeszcze warunków transakcji i do fuzji może w ogóle nie dojść.
Jak wyjaśniła we wtorek agencja Reutera, połączenie producenta samochodów elektrycznych Tesla z przedsiębiorstwem kosmicznym SpaceX pozwoliłoby Muskowi stworzyć zintegrowany koncern obejmujący sztuczną inteligencję (AI), robotykę, energetykę, łączność satelitarną i transport, zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie.
Zbliżamy się do przełomowego momentu w rozwoju superinteligencji, dlatego wiele przemawia za połączeniem tych firm – ocenił Musk. Wskazał na korzyści ze współpracy przy oprogramowaniu AI, projektowaniu układów scalonych, robotyce i orbitalnych centrach danych.
Starlink i taksówki Tesli
Według Reutersa satelity Starlink mogłyby zapewniać łączność autonomicznym taksówkom Tesli i humanoidalnym robotom Optimus. Z kolei akumulatory i systemy magazynowania energii Tesli wspierałyby energochłonne centra danych SpaceX.
Firmy współpracują już przy projekcie Terafab, zakładającym produkcję zaawansowanych chipów AI.
Fuzja uprościłaby też zarządzanie wspólnymi przedsięwzięciami i umożliwiła sprawniejsze wykorzystanie kapitału oraz zaplecza technologicznego. Mogłaby zarazem wzmocnić kontrolę Muska nad połączonym koncernem.
USA i Chiny mogą mieć zastrzeżenia
Reuters wskazał jednak na przeszkody regulacyjne i geopolityczne. SpaceX realizuje kontrakty dla Pentagonu, agencji wywiadowczych i NASA, podczas gdy Tesla jest silnie związana z Chinami, gdzie posiada wielką fabrykę w Szanghaju. Dlatego, w ocenie agencji, połączenie mogłoby spotkać się z zastrzeżeniami ze strony władz obu państw.
SpaceX odnotował tymczasem pierwszy zysk jako spółka giełdowa, wynoszący 4,4 mld dolarów w trzecim kwartale 2026 r. Przychody wzrosły o 161 proc., do 14,58 mld dolarów, głównie dzięki rozwojowi AI. Liczba abonentów Starlinka osiągnęła 13,6 mln. Po wypowiedziach Muska akcje SpaceX wzrosły o 8 proc. w handlu posesyjnym, a Tesli - o 1,8 proc.