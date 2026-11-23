RMF24

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Zachodnie służby wywiadowcze i wojskowe oceniają, że Rosja może nawet w najbliższych tygodniach wynieść na orbitę satelitę wyposażonego w jądrowe urządzenie wybuchowe – podały niemieckie media. Kreml odrzuca te doniesienia.

Według informacji, na które powołują się niemieckie redakcje WDR, NDR i „Süddeutsche Zeitung”, przedstawiciele kilku państw NATO wymienili się danymi dotyczącymi rosyjskiego projektu o nazwie Sputnik-S.

Zachodnie wywiady miały ostrzegać na początku listopada, że start satelity z głowicą jądrową może nastąpić w ciągu 60 dni. Zdaniem niemieckiego dowództwa kosmicznego urządzenie mogłoby zostać umieszczone na orbicie już w grudniu.

Urządzenie ma być od kilku lat przechowywane w rejonie Moskwy.

Amerykański wywiad wojskowy informował wcześniej, że Rosja rozwija system satelitarny, który mógłby przenosić broń jądrową. Według przywoływanych przez niemieckie media ocen USA skuteczne przeciwdziałanie takiemu systemowi po umieszczeniu go na niskiej orbicie okołoziemskiej byłoby bardzo trudne.

Katastrofalne skutki detonacji

Eksperci wskazują, że detonacja jądrowa w kosmosie mogłaby uszkodzić lub zniszczyć liczne satelity, wywołać silny impuls elektromagnetyczny i zakłócić działanie systemów łączności, nawigacji oraz infrastruktury technicznej na Ziemi. Ponieważ wojska NATO w znacznej mierze opierają swoją skuteczność na działaniu satelitów, taka operacja mogłaby dać Rosji czasową przewagę nad Sojuszem w przypadku rozpoczęcia konfliktu.

Skutki takiej eksplozji dotknęłyby m.in. łączności, nawigacji satelitarnej, prognozowania pogody czy rozpoznania. Zakłócenia usług satelitarnych mogłyby uderzyć także w GPS, telekomunikację, bankowość i funkcjonowanie sieci energetycznych. Po detonacji na orbicie mogłyby powstać pasy podwyższonego promieniowania. Mogłyby one przez lata uszkadzać kolejne satelity, również te, które przetrwałyby sam wybuch.

Umieszczenie na orbicie ładunku jądrowego stanowiłoby naruszenie Układu o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku. Traktat zakazuje rozmieszczania wokół Ziemi broni jądrowej oraz innych rodzajów broni masowego rażenia.

Rosyjska ambasada w RFN, pytana przez autorów niemieckiego śledztwa, odrzuciła zarzuty. Określiła je jako element kampanii propagandowej i zapewniła, że rosyjska działalność kosmiczna służy pokojowym celom. Niemieckie ministerstwo obrony nie komentowało szczegółów, powołując się na poufność wewnętrznych konsultacji.

W tych publikacjach jest tak wiele słów typu „rzekomo” i odwołań do nieznanych źródeł, że trudno traktować je poważnie – przekazał w poniedziałek pytany o sprawę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

DIA ostrzegała przed rosyjskim programem

W październiku ubiegłego roku amerykańska Agencja Wywiadu Obronnego, DIA, opublikowała raport dotyczący sytuacji w przestrzeni kosmicznej. W dokumencie wskazano, że Rosja opracowuje satelitę przeznaczonego do przenoszenia broni jądrowej.

Zachodni obserwatorzy od kilku lat przyglądają się również rosyjskiemu satelicie Kosmos-2553, wystrzelonemu w lutym 2022 roku, tuż przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. Moskwa twierdziła, że urządzenie służy badaniom promieniowania kosmicznego.

Niemieckie źródła bezpieczeństwa cytowane przez WDR, NDR i „SZ” oceniają jednak, że satelita mógł być wykorzystywany do testowania wpływu promieniowania na inne obiekty orbitalne. Według tych ustaleń Rosja mogła badać jego zdolność do lotu i manewrowania w warunkach wysokiego promieniowania.