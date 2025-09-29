Już w pierwszych dniach października w Zatoce Palma na Majorce pojawi się największy i najnowocześniejszy lotniskowiec świata – USS Gerald R. Ford. Wizyta amerykańskiego giganta zaplanowana jest na okres od 3 do 8 października. To wydarzenie nie tylko o znaczeniu militarnym, ale także gospodarczym, które może przynieść Majorce wielomilionowe korzyści.

USS Gerald R. Ford / JONATHAN KLEIN/AFP/East News / East News

USS Gerald R. Ford to prawdziwy kolos na morzu. Ten najnowszy i najbardziej zaawansowany technologicznie lotniskowiec Stanów Zjednoczonych został nazwany na cześć byłego prezydenta USA, Geralda Forda.

Okręt jest napędzany przez reaktory jądrowe, co pozwala mu na nieprzerwaną służbę przez wiele lat bez konieczności tankowania. Na jego pokładzie może stacjonować nawet 90 najnowocześniejszych samolotów bojowych, w tym myśliwce F/A-18 oraz F-35 - uznawane za jedne z najbardziej zaawansowanych maszyn bojowych na świecie.

Jednym z największych atutów USS Gerald R. Ford są nowoczesne elektromagnetyczne katapulty, które umożliwiają wystrzelenie o 25 proc. więcej samolotów w ciągu doby niż na starszych lotniskowcach. Co więcej, obsługa tych systemów wymaga o 25 proc. mniej personelu, co czyni okręt jeszcze bardziej efektywnym i nowoczesnym.

Logistyczne wyzwanie i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

W związku z planowanym przybyciem lotniskowca do portu w Palma, amerykańscy urzędnicy już rozpoczęli przygotowania do przyjęcia ponad 4,5 tysiąca członków załogi. Zorganizowano flotę dwudziestu autokarów, które będą przewozić żołnierzy z portu do różnych części miasta. Lokalne służby bezpieczeństwa - Policja Narodowa oraz Guardia Civil - zostały poinformowane o planowanej operacji, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno załodze, jak i mieszkańcom wyspy.

Wizyta tak ogromnej liczby amerykańskich żołnierzy i personelu wojskowego to nie tylko wydarzenie militarne, ale także ogromna szansa dla lokalnej gospodarki. Na podstawie doświadczeń z poprzednich wizyt amerykańskich lotniskowców, takich jak USS Harry S. Truman w 2022 roku, szacuje się, że obecność USS Gerald R. Ford przyniesie Majorce nawet 10 milionów euro zysku. Pieniądze te trafią do lokalnych hoteli, restauracji, sklepów oraz firm zajmujących się transportem, w tym wypożyczalni samochodów.

Wzmocnienie obecności USA w Europie

Przybycie USS Gerald R. Ford do Europy to element szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie obecności wojskowej na Starym Kontynencie. Lotniskowiec wraz z całą grupą bojową został skierowany do operacji w ramach 6. Floty USA, która odpowiada za bezpieczeństwo na wodach Europy i Afryki.

USS Gerald R. Ford określany jest mianem "maszyny wojskowej bez równych sobie". Jego obecność na Morzu Śródziemnym to nie tylko demonstracja siły, ale także sygnał dla sojuszników i potencjalnych przeciwników, że Stany Zjednoczone pozostają gwarantem bezpieczeństwa w regionie. Zaawansowane technologie, ogromna liczba personelu oraz najnowocześniejsze uzbrojenie czynią z tego lotniskowca prawdziwy symbol potęgi XXI wieku.