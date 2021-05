Policja w stanie New Hampshire w USA wydała nakaz aresztowania piosenkarza rockowego Marilyna Mansona w związku z oskarżeniami o napaść na operatora kamery wideo. Do rzekomego incydentu doszło w roku 2019.

Marilyn Manson / Hubert Boesl / PAP/EPA

Departament policji w Gilford ma nakaz aresztowania Briana Hugh Warnera (prawdziwe nazwisko Marilyna Mansona-PAP) za dwa wykroczenia, zwykłą napaść w trakcie incydentu z 2019 roku w Bank of New Hampshire Pavilion - podała policja na Facebooku.



Według agencji Reuters, powołującej się na policję, 18 sierpnia 2019 roku piosenkarz miał tam koncert. Występ nagrywał zlecony przez firmę z New Hampshire operator kamery wideo. Właśnie tam doszło do domniemanego incydentu.



Za wykroczenie Mansonowi grozi kara pozbawienia wolności do roku oraz grzywna w wysokości do 2000 dolarów.



Policja oświadczyła, że rzekoma napaść nie była natury seksualnej, a wydanie nakazu aresztowania nie oznacza domniemania winy.



Adwokat Mansona: Zarzuty są niedorzeczne

Stacja NBC podkreśla, że nie wiadomo dokładnie, co się wydarzyło. Adwokat Mansona Howard King, nazwał zarzuty "niedorzecznymi". Zapewnił gotowość do współpracy z lokalnymi władzami.



King powiedział "New York Timesowi", że (operator) zażądał ponad 35 000 dolarów po tym, jak "niewielka ilość śliny spadła na jego ramię" - podała NBC. Jak dodała adwokat twierdził, że kiedy zwrócił się o dowody wskazujące na jakiekolwiek rzekome szkody, nigdy nie otrzymał odpowiedzi".



Byłe partnerki oskarżają Mansona o znęcanie

Incydent w New Hampshire jest najnowszą z kontrowersji wokół piosenkarza rockowego. Departament szeryfa hrabstwa Los Angeles powiadomił w lutym o badaniu zarzutów dotyczących przemocy domowej ze strony Mansona.



Aktorka telewizyjna i filmowa Evan Rachel Wood oraz trzy inne kobiety podały w lutym w postach w mediach społecznościowych, że piosenkarz znęcał się nad nimi. Zaprzeczył on zarzutom.



W obliczu oskarżeń ze współpracy z Mansonem zrezygnowała wytwórnia płytowa Loma Vista Recordings. Wyjaśniła, że w obliczu "niepokojących zarzutów zaprzestaje dalszej promocji jego ówczesnego albumu ze skutkiem natychmiastowym". Odwołany został także jego udział w jednym z odcinków serialu telewizyjnego "American Gods".



W 2009 roku Manson został sklasyfikowany na 19. miejscu listy 50 najlepszych heavymetalowych frontmenów wszech czasów wg. Roadrunner Recors. Do jego przebojów należą m.in. "Putting Holes In Happiness", "The Dope Show" i "Personal Jesus".



Piosenkarz i autor tekstów znany jest z inspirowanych gotykiem czarnych strojów i mocnego makijażu - podkreśla Reuters.