Księga rekordów Guinnessa oficjalnie przyznała tytuł najstarszych bliźniąt na świecie japońskim siostrom w wieku 107 lat - poinformowała agencja AP. Umeno Sumiyama i Koume Kodama pobiły rekord innej pary bliźniąt o 125 dni.

Umeno Sumiyama i Koume Kodama 1 września miały 107 lat i 300 dni.

Siostry urodziły się na wyspie Shodoshima 5 listopada 1913 r. jako trzecie i czwarte z jedenaściorga dzieci. Po zakończeniu szkoły podstawowej bliźniaczki zostały rozdzielone i przez kolejne lata rzadko się spotykały, aż do momentu, gdy skończyły 70 lat.



Z powodu restrykcji związanych z pandemią Covid-19 certyfikaty Księgi rekordów Guinnessa zostały przesłane drogą elektroniczną do oddzielnych domów opieki, w których siostry obecnie mieszkają.





W Japonii 29,1 proc. populacji ma co najmniej 65 lat. Osób powyżej 90. roku życia jest tam ponad 25,9 mln, z czego 86,5 tys. to stulatkowie, co stanowi światowy rekord. Japonia ma najstarsze na świecie społeczeństwo, a według tamtejszych demografów liczba seniorów w kraju będzie się stale zwiększać.