Ludzie rzucili się na ziemię, kobieta osłoniła dziewczynkę. Nagle rozległ się potężny huk

RMF24

Nagranie z monitoringu kawiarni znajdującej się w Sumach pokazuje, jak z perspektywy mieszkańca wyglądał sobotni atak Rosjan, w którym zginęło 5 osób, a 30 zostało rannych. Kamery uwieczniły, jak słysząc i widząc zbliżające się zagrożenie, ludzie próbują się schronić, uciekają, a niektórzy zaczynają krzyczeć.

Wideo z monitoringu opublikowała na Instagramie kawiarnia Piccolino Coffee. Jest opatrzone datą 11 lipca 2026, rozpoczyna się o godzinie 14:29. Najpierw widzimy przestrzeń przed lokalem – murek, na którym siedzi mężczyzna, trawnik, na którym siedzi grupa osób, i kostkę brukową, po której przechadzają się ludzie. W pewnym momencie zaczyna być słychać, że coś nadlatuje w okolicę, część osób odwraca wzrok. Kobieta chwyta małą dziewczynkę, być może jej córkę, obejmuje ją i kładzie się za murkiem. Cała grupa osób też pada na ziemię, wykorzystując małą architekturę jako osłonę, niektórzy uciekają w stronę budynku. Gdy to robią, słychać dwa potężne uderzenia, w powietrzu zaczynają latać odłamki.

W jednej chwili pili kawę i rozmawiali, później zaczęli uciekać

Piccolino Coffee pokazało też, co w tym czasie działo się w środku kawiarni. Goście siedzą przy stołach z napojami i rozmawiają – takie sceny można by zobaczyć w jakimkolwiek miejscu na świecie. To, co jednak dzieje się potem, najlepiej świadczy o tym, że nagranie pochodzi z kraju ogarniętego wojną. Huk związany z uderzeniem powoduje, że w oknach roztrzaskują się szyby. Klienci w pośpiechu opuszczają swoje miejsca, słychać krzyki i drugie uderzenie.

Nieco później okazało się, że huk był spowodowany uderzeniem rosyjskich bomb kierowanych. W sumie w sobotę zrzucono trzy takie bomby. Jak podaje portal Kyiv Independent, w wyniku ataku zginęło pięć osób, w tym 13-letnia dziewczynka, a 32 osoby zostały ranne.

Dwie z trzech bomb spadły na ruchliwą część miasta – jedna z nich uderzyła w pobliżu drogi i przystanku komunikacji publicznej. W tym miejscu zginęła 13-letnia dziewczynka. Trzecia bomba trafiła w obiekt infrastrukturalny. Ukraińskie organy ścigania wszczęły śledztwo w sprawie zbrodni wojennych w związku z atakiem na ludność cywilną.

Rosja miała też inne cele w Ukrainie

Atak na Sumy nastąpił kilka godzin po tym, jak Rosja wystrzeliła sześć pocisków balistycznych, sześć innych rakiet oraz 121 dronów bojowych i wabików przeciwko Ukrainie. Tydzień wcześniej podobny atak na centrum Sum zakończył się śmiercią pięciolatka i trzech innych osób.

Portal podaje, że rosyjskie naloty coraz częściej wymierzone są w infrastrukturę cywilną oraz obszary zamieszkane przez ludność cywilną. Armia Putina coraz częściej wykorzystuje kierowane bomby lotnicze do ataków na miasta i społeczności blisko linii frontu, szczególnie w obwodach sumskim, charkowskim i donieckim. Bomby wystrzeliwane są z samolotów będących poza zasięgiem większości ukraińskich systemów obrony powietrznej, co utrudnia skuteczną ochronę ludności cywilnej.