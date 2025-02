Co najmniej 47 osób wciąż pozostaje uwięzionych pod lawiną śnieżną w stanie Uttarakhand, w północnej części Indii – podała indyjska stacja telewizyjna News18. Lokalna policja poinformowała agencję Reutera, że do tej pory udało się uratować 10 osób. Znajdują się one w stanie krytycznym.

Opady śniegu w Indiach (27.02.2025) - zdjęcie ilustracyjne / FAROOQ KHAN Wśród zaginionych są robotnicy, którzy pracowali na autostradzie w okolicy miejscowości Badrinath Dham, znanego miejsca pielgrzymek do hinduistycznej świątyni. Droga ta łączy wioski Ghastoli i Mana. Ta druga jest ostatnim zamieszkanym miejscem na granicy Indii i Tybetu, położonym na wysokości 3200 m n.p.m. Pracownicy zostali zatrudnieni przez prywatnego wykonawcę do budowy dróg. Indyjskie media podają, że lawina zeszła po południu po pęknięciu pobliskiego lodowca. Jak informuje stacja News18 przez ostatnie 48 godzin przez region przeszły intensywne opady śniegu. Na miejscu kataklizmu pracują służby ratownicze. Stacja podała, że w rejon katastrofy wysłano cztery karetki pogotowia, jednak ekipy medyków, z powodu zasp śnieżnych i trwających wciąż opadów, mają trudności z dotarciem na miejsce. Zobacz również: Stan papieża Franciszka jest "złożony". Watykan wydał komunikat

