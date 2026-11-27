Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, spędzający Święto Dziękczynienia na Florydzie, spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Jak sam przyznał, rozmowy dotyczyły przede wszystkim sytuacji w Ukrainie oraz rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Rozmawialiśmy o tym długo – podkreślił Trump w rozmowie z dziennikarzami.
Trump nie szczędził słów krytyki wobec europejskich sojuszników, zarzucając im brak zaangażowania w sprawy Iranu. Wspomniał o Grenlandii, gdzie – na mocy nowego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa Arktyki – Stany Zjednoczone będą mogły wybudować dwie nowe bazy wojskowe.
Wojna w Ukrainie i rola Rosji
Większość rozmowy Trumpa z Ruttem dotyczyła wojny w Ukrainie. Prezydent USA ponownie wyraził przekonanie, że zarówno Rosja, jak i Ukraina oraz NATO chcą zakończenia konfliktu. Do tanga trzeba dwojga – stwierdził Trump, dodając, że zamówienie przez NATO 750 samolotów F-35 to dowód na powagę sytuacji. Szkoda, że czują, że ich potrzebują – dodał.
Po spotkaniu wydano wspólne oświadczenie, w którym podkreślono konieczność unikania działań mogących rozszerzyć konflikt. Jednak kilka godzin później Trump zmienił jego wydźwięk, publikując w mediach społecznościowych wpis, w którym odpowiedzialność za unikanie eskalacji przypisał zarówno Rosji, jak i Ukrainie.
Putin na G20?
Prezydent USA odniósł się także do możliwej obecności Władimira Putina na grudniowym szczycie G20 w Miami. Nie wiem, ale jeśli chciałby przyjechać, to oczywiście może. Niektórym osobom by się to nie spodobało – przyznał Trump. Przypomniał też, że gdy Rosja była członkiem G8, grupa była silniejsza, a wykluczenie Putina mogło przyczynić się do obecnej sytuacji geopolitycznej.
W ostatnich tygodniach 20 kongresmenów z obu partii wezwało Trumpa do wycofania zaproszenia dla rosyjskiego przywódcy. Z kolei doradca Putina, Jurij Uszakow, uzależnił decyzję o udziale Rosji w szczycie od wyników spotkania liderów w Shenzhen.
Polska na szczycie G20
Na liście zaproszonych do Miami znalazła się także Polska. Nasz kraj reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Na przełomie października i listopada prezydent USA oświadczył, że jest również skłonny zaprosić na szczyt w Miami prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.