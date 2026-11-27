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Donald Trump zdradził kulisy spotkania z szefem NATO Markiem Ruttem. W centrum rozmów znalazło się rozmieszczenie amerykańskich wojsk w Europie oraz wojna w Ukrainie. Prezydent USA przyznał też, że nie wie, czy przywódca Rosji Władimir Putin przybędzie na grudniowy szczyt G20 na Florydzie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, spędzający Święto Dziękczynienia na Florydzie, spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Jak sam przyznał, rozmowy dotyczyły przede wszystkim sytuacji w Ukrainie oraz rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Rozmawialiśmy o tym długo – podkreślił Trump w rozmowie z dziennikarzami.

„Rosja ma unikać...”. Trump i Rutte wydali wspólne oświadczenie Prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte odbyli w środę na Florydzie owocne spotkanie - podali obaj przywódcy we wspólnym oświadczeniu. Trump i Rutte omówili m.in. konieczność unikania przez Rosję działań, które rozszerzą…

Trump nie szczędził słów krytyki wobec europejskich sojuszników, zarzucając im brak zaangażowania w sprawy Iranu. Wspomniał o Grenlandii, gdzie – na mocy nowego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa Arktyki – Stany Zjednoczone będą mogły wybudować dwie nowe bazy wojskowe.

Wojna w Ukrainie i rola Rosji

Większość rozmowy Trumpa z Ruttem dotyczyła wojny w Ukrainie. Prezydent USA ponownie wyraził przekonanie, że zarówno Rosja, jak i Ukraina oraz NATO chcą zakończenia konfliktu. Do tanga trzeba dwojga – stwierdził Trump, dodając, że zamówienie przez NATO 750 samolotów F-35 to dowód na powagę sytuacji. Szkoda, że czują, że ich potrzebują – dodał.

Po spotkaniu wydano wspólne oświadczenie, w którym podkreślono konieczność unikania działań mogących rozszerzyć konflikt. Jednak kilka godzin później Trump zmienił jego wydźwięk, publikując w mediach społecznościowych wpis, w którym odpowiedzialność za unikanie eskalacji przypisał zarówno Rosji, jak i Ukrainie.

Putin na G20?

Prezydent USA odniósł się także do możliwej obecności Władimira Putina na grudniowym szczycie G20 w Miami. Nie wiem, ale jeśli chciałby przyjechać, to oczywiście może. Niektórym osobom by się to nie spodobało – przyznał Trump. Przypomniał też, że gdy Rosja była członkiem G8, grupa była silniejsza, a wykluczenie Putina mogło przyczynić się do obecnej sytuacji geopolitycznej.

W ostatnich tygodniach 20 kongresmenów z obu partii wezwało Trumpa do wycofania zaproszenia dla rosyjskiego przywódcy. Z kolei doradca Putina, Jurij Uszakow, uzależnił decyzję o udziale Rosji w szczycie od wyników spotkania liderów w Shenzhen.

Polska na szczycie G20

Na liście zaproszonych do Miami znalazła się także Polska. Nasz kraj reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Na przełomie października i listopada prezydent USA oświadczył, że jest również skłonny zaprosić na szczyt w Miami prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.