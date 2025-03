Kanada zmierza do przedterminowych wyborów w obliczu kryzysu, który premier Kanady Mark Carney określił jako największy "w naszych czasach". Po rozmowie z gubernator generalną Mary Simon, szef kanadyjskiego rządu ogłosił, że wybory odbędą się 28 kwietnia i zaapelował do wyborców o "silny mandat", który pozwoli krajowi przeciwstawić się agresywnej polityce Donalda Trumpa.

Mark Carney / KAMARA MOROZUK / PAP/EPA

Podczas konferencji prasowej, Mark Carney wyraził swoje zaniepokojenie działaniami prezydenta USA, Donalda Trumpa, stwierdzając, że "chce nas złamać, żeby Ameryka mogła stać się naszym właścicielem". Szef rządy w niedzielę zwrócił się do gubernator generalnej Mary Simon o rozwiązanie parlamentu i zarządzenie przedterminowych wyborów.

Premier Kanady wezwał do jedności w obliczu negatywnego podejścia i podziałów, które zainicjowały Stany Zjednoczone. Carney podkreślił również swoją gotowość do stawienia czoła Trumpowi. Zaznaczył jednak, że by w ogóle mogło dojść do spotkania amerykański prezydent musi jednoznacznie uznać suwerenność Kanady.

Obietnice Carneya: Od zielonej energii po wsparcie dla potrzebujących

Premier Kanady zapowiedział szereg działań mających na celu wzmocnienie kanadyjskiej gospodarki i społeczeństwa.

Wśród obietnic znalazły się m.in. eliminacja barier w handlu między prowincjami, duże programy inwestycyjne, rozwój energetyki zielonej i tradycyjnej, budownictwo mieszkaniowe oraz wzmocnienie partnerstw gospodarczych z Francją, Wielką Brytanią i Unią Europejską.

Konflikt z Partią Konserwatywną i obrona praw kobiet

Carney nie szczędził krytyki wobec swoich głównych rywali, Partii Konserwatywnej i jej lidera Pierre'a Poilievre'a, porównując ich do amerykańskiej Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych.

Premier zarzucił konserwatystom "amerykanizację" i podobieństwo do metod działania Trumpa oraz Elona Muska.

Dodał, że wypowiedzi konserwatywnej polityk Alberty Danielle Smith, która apelowała do Trumpa, by wstrzymał się z cłami na czas kampanii wyborczej w Kanadzie, "bo cła szkodzą kanadyjskim konserwatystom", są potwierdzeniem, że oba ugrupowania z sąsiednich krajów "są takie same".

Dodatkowo, Carney, będąc praktykującym katolikiem, podkreślił swoje poparcie dla praw kobiet, obiecując ich obronę oraz Karty Praw i Wolności.

W Kanadzie dominują liberałowie

Liberałowie, rządzący Kanadą od 2015 roku, stoją przed szansą utworzenia większościowego rządu.

Ośrodek badawczy EKOS, który w grudniu był pierwszą firmą, która zauważyła, że pomimo 20 punktowej przewagi konserwatystów, liberałowie zaczynają odrabiać straty, w minionym tygodniu zarejestrował 49,5 proc. poparcia dla liberałów, największego od 26 lat. Konserwatyści w tym sondażu mieli 31,8 proc. poparcia, NDP - 8 proc., Zieloni - 2 proc.

Nadchodzące wybory w Kanadzie będą nie tylko testem dla lidera liberałów, Marka Carneya, ale również dla kierunku, w jakim Kanadyjczycy chcą podążać w obliczu wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań.

Kanadyjski Senat nie pochodzi z wyborów; senatorów mianuje gubernator generalny na wniosek premiera. Carney, który obecnie nie jest parlamentarzystą, będzie startował z okręgu Nepean w Ottawie.