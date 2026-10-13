Krytycznie o strategii NATO. Były oficer CIA: Może zachęcić Rosję do ataku

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Strategia NATO przedstawiona przez gen. Alexusa Grynkewicha może nie wystarczyć, by skutecznie odstraszyć Rosję przed agresją - ocenia były oficer CIA Philip Wasielewski. Czego - zdaniem analityka wojskowego - zabrakło w przemówieniu dowódcy sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie?

Gen. Alexus Grynkewich, dowódca sił NATO w Europie, przedstawił w poniedziałek w Warszawie „wspólną wizję” reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego na potencjalną agresję.

Przemawiając na konferencji Warsaw Security Forum, powiedział, że w pierwszej fazie wojska lądowe NATO mają zdominować natarcie wroga, związać jego formacje manewrem i uniemożliwić mu zajęcie terytorium Sojuszu, a lotnictwo i marynarka wojenna, współdziałając z siłami kosmicznymi i cybernetycznymi, mają szybko uzyskać przewagę w powietrzu i na morzu.

Choć amerykański wojskowy podczas swojego wystąpienia ani razu nie wspomniał o Rosji, to dla każdego było jasne, że jego słowa były skierowane przede wszystkim do Moskwy.

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„Wojna toczyłaby się głównie na terytorium NATO”

Wystąpienie gen. Alexusa Grynkewicha skomentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową Philip Wasielewski, analityk wojskowy z think tanku Foreign Policy Research Institute i były oficer CIA. Ocenił, że dowódca NATO w Europie nie przedstawił wystarczająco wyraźnie potencjalnych konsekwencji dla Rosji.

Przypomniał słowa generała, który wprost powiedział, że celem NATO nie byłoby doprowadzenie do „strategicznej porażki” wroga, a jedynie odparcie inwazji. To oznaczałoby, że wojna toczyłaby się głównie na terytorium NATO - podkreślił emerytowany oficer marines.

Według analityka wystąpienie koncentrowało się na zatrzymaniu i wyhamowaniu rosyjskiego uderzenia, lecz nie zawierało jednoznacznej zapowiedzi, że Moskwa poniesie koszt agresji także na własnym terytorium. Zaznaczył zarazem, że nie kieruje krytyki personalnie pod adresem gen. Grynkewicha.

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Krytyka ograniczonego odstraszania

Philip Wasielewski przyznał, że w wypowiedzi gen. Alexusa Grynkewicha znalazła się zapowiedź atakowania sił i zdolności wspierających, zaopatrujących oraz kontrolujących wojska prowadzące agresję, jednak - jego zdaniem - to kluczowe sformułowanie nie zostało jednak odpowiednio wyeksponowane.

Analityk uznał, że taka deklaracja odnosi się przede wszystkim do celów wojskowych, nie mówi natomiast wprost o rosyjskim przemyśle zbrojeniowym, potencjale energetycznym czy celach politycznych. Co najwyżej w najlżejszy sposób sugeruje to uderzenia w głębi Rosji - powiedział.

W ocenie byłego oficera CIA zbyt ograniczona strategia odpowiedzi może zostać przez Kreml odczytana jako sygnał, że Rosja byłaby w stanie dokonać rozległych zniszczeń w krajach regionu, nie ryzykując konsekwencji współmiernych do skali ataku. W praktyce mówimy Rosjanom: okej, tak, możecie najechać połowę państw bałtyckich - ocenił. Dodał, że nawet krótkotrwała ofensywa mogłaby przynieść katastrofalne skutki dla zaatakowanych państw.

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„Współczesny najazd mongolski”

Ekspert think tanku Foreign Policy Research Institute ostrzegł, że w takim scenariuszu Rosja mogłaby uderzyć na państwa bałtyckie i część Polski, zniszczyć infrastrukturę oraz miasta, a następnie wycofać siły, by je odbudować. Poza stratami żołnierzy, na których (Władimirowi) Putinowi nie zależy, nie poniosłaby żadnej ceny. Byłoby to jak współczesny najazd mongolski, który niszczy kraj - stwierdził.

Jego zdaniem po takim doświadczeniu państwa wschodniej flanki NATO mogłyby zadać sobie pytanie, co dało im członkostwo w Sojuszu, a nie - jak sugeruje przemówienie - związać się z nim ściślej.

Analityk przekonywał, że Sojusz powinien mocniej akcentować swoją zdolność do użycia precyzyjnej broni dalekiego zasięgu przeciwko rosyjskiemu zapleczu wojskowemu i przemysłowemu. Rosjanie od czasów (Ronalda) Reagana obawiają się naszej broni precyzyjnej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by powiedzieć: to, co Ukraina robi z waszym kompleksem wojskowo-przemysłowym i naftowym, zrobimy dziesięć razy skuteczniej - mówił rozmówca Polskiej Agencji Prasowej.

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Amerykańskie wojska w Europie? „Poczekałbym na ciężarówki”

Pytany o wydźwięk przemówienia gen. Alexusa Grynkewicha w obliczu możliwego ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Europie, Philip Wasielewski powiedział, że nie wierzy w szybkie decyzje w tej sprawie.

Poczekałbym, aż zobaczę ciężarówki z przeprowadzkami pod amerykańskimi bazami. Kongres zakazał takich kroków, a po listopadowych wyborach (połówkowych) jego skład może się znacząco zmienić - zaznaczył były oficer CIA.

Zdaniem analityka amerykańska administracja skupia się obecnie na polityce wewnętrznej i nie będzie chciała otwierać kolejnego sporu z Kongresem. Ocenił ponadto, że wycofanie dziesiątek tysięcy żołnierzy z Europy w ciągu dwóch lat jest mało prawdopodobne.