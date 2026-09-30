Moskwa szantażuje NATO atomem. „Pierwszy raz grozi nam w ten sposób”

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Kreml oświadczył w środę, że Rosja wystosowała ostrzeżenia nuklearne wobec NATO w związku z Królewcem - rosyjską eksklawą graniczącą z Polską. Wcześniej agencja Reutera informowała o dokumencie wysłanym przez Moskwę do NATO, w którym Rosja oskarżyła sojusz o „niebezpieczny i lekkomyślny kurs”, niosący „wysokie ryzyko wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego”.

Pieskow o „gorących głowach” w Europie

W dokumencie, do którego dotarła agencja Reutera, Rosja ostrzegła NATO, że Moskwa będzie gotowa sięgnąć po broń nuklearną, jeśli zachodni sojusz podejmie próbę odcięcia Królewca. Zapytany o komentarz rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział: „To całkowicie naturalne, że nasi dyplomaci starają się przypomnieć gorącym głowom w Europie o naszych dokumentach politycznych dotyczących tej sprawy”.

Reuters informuje, że w piśmie tym Moskwa oskarżyła Sojusz o „niebezpieczny i lekkomyślny kurs”, niosący „wysokie ryzyko wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego”. W dokumencie zaznaczono, że obejmuje to możliwość „rosyjskich uderzeń na centra decyzyjne w państwach członkowskich sojuszu już od samego początku konfliktu”.

„Rosja będzie gotowa użyć pełnego arsenału sił i zdolności, jakie ma do dyspozycji, w tym broni jądrowej, aby bronić swojego terytorium, jeśli kraje NATO podejmą jakąkolwiek próbę mającą na celu odizolowanie Obwodu Królewieckiego od reszty kraju” – brzmi treść dokumentu.

Jest on sklasyfikowanego jako „non-paper” – to termin dyplomatyczny oznaczający nieformalny dokument.

Serial wywołał wściekłość Kremla. Ambasada grozi bronią jądrową Rosyjska ambasada w Londynie ostrzega: każde militarne działanie NATO lub Wielkiej Brytanii przeciwko Królewcowi spotka się z „odpowiedzią wszystkimi dostępnymi środkami, w tym bronią jądrową”. To reakcja na medialne spekulacje dotyczące rosyjskiej…

Ostrzeżenie z rosyjskich ambasad

Oprócz tego ostrzeżenia ambasady Rosji w co najmniej trzech krajach europejskich wydały w ciągu ostatnich trzech dni oświadczenia, w których oskarżyły NATO o eskalację napięć poprzez ćwiczenia wojskowe i planowanie scenariuszy obejmujących Królewiec.

W oświadczeniach stwierdzono, że Rosja nie ma zamiaru atakować krajów NATO, ale ostrzeżono, że jakakolwiek agresja wobec Królewca spotka się z najsilniejszą możliwą odpowiedzią.

Ostrzeżenia te podkreślają gwałtowny wzrost napięcia między Rosją a krajami europejskimi, które oskarżają Moskwę o nasilanie „wojny hybrydowej” na kontynencie poprzez działania takie jak sabotaż i podpalenia. Rosja temu zaprzecza i odrzuca powtarzające się wypowiedzi zachodnich polityków, że przygotowuje się do ewentualnego ataku militarnego na kraj NATO.

Sekretarz generalny NATO: Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny „Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny: zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że Rosja kontynuuje lekkomyślną kampanię wrogich działań wobec sojuszników z NATO.

„To poważna sprawa”

Rzeczniczka NATO, Allison Hart, potwierdziła Reutersowi, że Rosja przesłała taki dokument do Sojuszu, lecz nie ujawniła jego treści.

„Przesłaliśmy odpowiedź, podkreślając, że NATO jest sojuszem obronnym i żadne nasze działania ani ćwiczenia nie stanowią zagrożenia dla żadnej części Rosji. Zdecydowanie potępiamy groźby użycia siły, w tym jakąkolwiek nieodpowiedzialną retorykę nuklearną. Wzywamy Rosję do zakończenia jej niesprowokowanej wojny na Ukrainie” – powiedziała.

Wysoki rangą europejski urzędnik obronny stwierdził: „To pierwszy raz od czasów zimnej wojny, kiedy Rosja grozi nam w ten sposób. To poważna sprawa”.

Powiedziałbym, że ten rosyjski list to tylko kolejna próba zastraszenia Europejczyków, a odpowiedź NATO jest stanowcza i odpowiedzialna. To potwierdza, że nie damy się odwieść od wspierania Ukrainy – powiedział natomiast jeden z dyplomatów NATO.