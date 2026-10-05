NATO opracowało „Teorię zwycięstwa” na wypadek ataku Rosji. Bloomberg ujawnia szczegóły

RMF24

NATO opracowało „Teorię zwycięstwa” - plan na wypadek rosyjskiego ataku na terytorium Sojuszu, w szczególności na wschodnią flankę. Zakłada ona szybką reakcję na działania wroga oraz szerokie wykorzystanie nowych technologii - podaje agencja Bloomberg, która dotarła do nieoficjalnej wersji dokumentu. W Polsce „Teoria zwycięstwa” ma zostać ogłoszona 12 października.

Drony i sztuczna inteligencja w nowej strategii

Strategia określa szczegółowe działanie Sojuszu w przypadku inwazji Rosji na terytorium NATO. Opracował ją Naczelny Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie gen. Aleksus Grinkiewicz.

Jedna z głównych zmian w podejściu NATO dotyczy wykorzystania nowych technologii. Sojusz planuje połączyć tradycyjne uzbrojenie i jednostki wojskowe z rozwiązaniami, których rozwój znacząco przyspieszyła wojna w Ukrainie. Chodzi przede wszystkim o drony samosterujące oraz środki namierzania celów wykorzystujące sztuczną inteligencję.

W przypadku rosyjskiego ataku NATO planuje w pierwszej kolejności powstrzymać inwazję, wykorzystując siły lądowe i inne zasoby w ramach „Inicjatywy powstrzymywania na wschodnim skrzydle NATO”. Następnie skupi się na niszczeniu systemów dowodzenia rosyjskiej armii - ma to szybko osłabić jej zdolność do prowadzenia walki, a w konsekwencji doprowadzić do pokonania rosyjskich sił.

Powstrzymać Rosję jeszcze przed wybuchem wojny

Nowa strategia podkreśla obronny charakter NATO i zakłada unikanie działań, które mogłyby niepotrzebnie prowadzić do eskalacji konfliktu.

Dokument wskazuje również na potrzebę wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym wymierzonym w państwa Sojuszu. Chodzi o działania, które nie oznaczają jeszcze otwartej wojny, ale mogą poważnie zagrozić bezpieczeństwu krajów NATO.

Kluczowym elementem strategii jest odstraszanie. Sojusz chce pokazać, że jest gotowy do obrony i że potencjalny przeciwnik nie będzie w stanie go pokonać.

Rzecznik Grinkiewicza, pułkownik Martin O’Donnell, nie ujawnił szczegółów dokumentu, ale podkreślił, że „Teoria zwycięstwa Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych NATO w Europie jest prosta: utrzymać przewagę NATO”.

Jak dodał O’Donnell, ze względu na niestabilną sytuację na świecie Sojusz musi już teraz stworzyć warunki do powstrzymania agresji i być gotowy do zwycięstwa w razie ataku.

Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na plany NATO?

NATO chce szerzej wykorzystywać na polu walki nie tylko drony, ale także zautomatyzowane systemy i sztuczną inteligencję. Dokument ma również zachęcać państwa NATO do dalszego zwiększania wydatków na obronę i przygotowania się na możliwość konfliktu.

Europejscy sojusznicy już zwiększyli wydatki na obronność. W państwach NATO trwa jednak dyskusja, jak najlepiej wykorzystać te pieniądze. Chodzi m.in. o znalezienie odpowiedniej równowagi między tradycyjnym uzbrojeniem, takim jak czołgi, a nowymi technologiami, które sprawdziły się podczas wojny w Ukrainie.