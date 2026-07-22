Krótkie spodenki w pracy wywołały kontrowersje. Kobiety mówią o „napastowaniu”

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Letnia modowa rewolucja wzbudza duże emocje w Tokio. Mężczyźni – zachęcani przez lokalne władze - zaczęli przychodzić do pracy w krótkich spodenkach. To jednak nie podoba się części kobiet, które twierdzą, że są „napastowane” przez widok owłosionych męskich nóg, a poluzowanie zasad panujących w biurach ich nie dotyczy.

W tym roku lato w Japonii przynosi nie tylko wysokie temperatury, ale także zmiany w biurowej modzie. Rząd Metropolitalny Tokio zachęca pracowników do porzucenia formalnych strojów na rzecz wygodniejszych ubrań, takich jak koszulki, trampki i krótkie spodenki. Inicjatywa „Tokyo Cool Biz”, wprowadzona przez gubernator Yuriko Koike, ma na celu poprawę komfortu pracy podczas upałów oraz ograniczenie zużycia energii na klimatyzację – podaje BBC.

Choć wielu pracowników przyjęło nową politykę z entuzjazmem, nie brakuje głosów krytyki. Część osób uważa, że luźniejsze zasady ubioru pomagają lepiej znosić upały i poprawiają efektywność pracy. Jednak pojawiają się także zarzuty o nierówne traktowanie – szczególnie ze strony kobiet, które wciąż zobowiązane są do noszenia rajstop, gdy tylko decydują się na odsłonięcie nóg. Nie wszystkim kobietom podoba się też oglądanie męskich łydek. Niektóre z nich twierdzą, że są „napastowane widokiem owłosionych nóg”, inne używają ukutego w internecie określenia „sunehara”, odnoszącego się do dyskomfortu związanego z koniecznością oglądania włosów na nogach kolegów z pracy.

Chcemy dać ludziom więcej możliwości w czasie silnych upałów, a nie mówić im, w co mają się ubierać. Nie powinno być z tym problemu, o ile strój wybrany do pracy nie jest obraźliwy dla nikogo – powiedział BBC Noboru Watanabe, urzędnik ds. środowiska Rządu Metropolitalnego Tokio.

Społeczne dylematy i presja na wygląd

Badania pokazują, że społeczeństwo jest podzielone w kwestii noszenia szortów w pracy. Według ankiety przeprowadzonej przez Gorilla Clinic, 53,5 proc. respondentów sprzeciwia się tej praktyce, wskazując na kwestie estetyczne i związane z wyglądem ciała. Wśród kobiet przeważa niechęć do widoku męskich nóg, co sprawia, że coraz więcej mężczyzn decyduje się na zabiegi usuwania owłosienia.

BBC donosi, że w ostatnich latach coraz więcej japońskich pracowników, zwłaszcza tych zatrudnionych w startupach i firmach technologicznych, zaczęło nosić mniej formalne ubrania. Tegoroczne zalecenie rządu Tokio uczyniło ubieranie się w luźniejszym stylu bardziej społecznie akceptowalnym. Mimo to niektórzy mężczyźni czują się niepewnie z powodu owłosienia na nogach.

Akifumi Funatsu, dyrektor Gorilla Clinic, zauważa, że do kliniki zgłasza się coraz więcej klientów, którym zależy nie tylko na efekcie estetycznym, ale także na przestrzeganiu „etykiety społecznej dotyczącej noszenia krótkich spodenek”. Uważa, że kobiety są przekonane, iż „mężczyźni powinni mieć mniej włosów na nogach”, co skłania ich do korzystania z laserowego usuwania owłosienia, aby nie urazić otoczenia.

Historia „Cool Biz” i walka z upałami

Kampania „Cool Biz” została zainicjowana już w 2005 roku, by zachęcić do noszenia lżejszych ubrań w pracy i ograniczyć korzystanie z klimatyzacji. Po katastrofie w Fukushimie w 2011 roku program rozszerzono, by jeszcze bardziej promować oszczędzanie energii. Tegoroczne upały, sięgające nawet 40°C i rosnące ceny energii spowodowanych niestabilnością na Bliskim Wschodzie sprawiają, że temat komfortu w pracy i oszczędności wraca z nową siłą.

Najnowsze dane tygodniowe pokazują, że w Japonii z powodu udaru cieplnego zmarło siedem osób, a 4580 osób trafiło do szpitali w siedem dni od 6 do 12 lipca, według Agencji Zarządzania Pożarami i Katastrofami.

Poza dbaniem o odpowiednie nawodnienie i włączaniem klimatyzacji, co jest jedną z podstawowych czynności wielokrotnie zalecanych przez urzędników rządowych, mieszkańcy sięgają po nowe produkty i gadżety, aby pokonać upał. Przedmioty takie jak ubrania z wbudowanymi wentylatorami, jednorazowe mokre ręczniki, parasole blokujące promieniowanie UV i ciepło oraz przenośne wentylatory ręczne cieszą się popularnością i są sprzedawane w sklepach na terenie całego kraju.