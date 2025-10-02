Holenderski sąd wydał ważny wyrok wobec amerykańskiego giganta technologicznego Meta. Firma została zobowiązana do wprowadzenia w Holandii opcji wyświetlania postów na Instagramie i Facebooku w porządku chronologicznym, a nie według algorytmów. Decyzja ta może mieć wpływ na całą Unię Europejską.

Meta pod presją sądu: 100 tysięcy euro kary dziennie w razie braku zmian w Holandii / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wyrok oparty na unijnych przepisach

W opinii sądu, brak możliwości wybrania układu postów w chronologicznym porządku narusza przepisy unijnego Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act). Obecnie użytkownicy mogą co prawda przełączać się na taki widok, ale opcja ta jest ukryta i nie da się jej ustawić na stałe. Eksperci podkreślają, że choć wyrok dotyczy tylko Holandii, jego interpretacja opiera się na regulacjach obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

Kary dzienne za niedostowanie się do wyroku

Sprawę przeciwko Meta wniosła organizacja Bits of Freedom, argumentując, że algorytmiczna selekcja treści wpływa na opinię publiczną, szczególnie w okresie wyborów. To ogromny krok w stronę ograniczenia władzy cyfrowych gigantów - skomentowała dyrektorka organizacji Evelyn Austin.

Meta ma dwa tygodnie na dostosowanie się do decyzji sądu. W przeciwnym razie firma będzie musiała zapłacić 100 tysięcy euro dziennie, aż do maksymalnej kwoty 5 milionów euro.