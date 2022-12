Komisja finansów Izby Reprezentantów zagłosowała za ujawnieniem dokumentów podatkowych Donalda Trumpa i jego firm z lat 2015-2020. Jest to finał wieloletnich starań o publikację skrywanych przez byłego prezydenta zeznań podatkowych.

Zdjęcie Donalda Trumpa podczas posiedzenia komisji ws. ataku na Kapitol / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Za publikacją dokumentów opowiedzieli się wszyscy 24 kongresmeni demokratów w komisji, zaś przeciwko było wszystkich 16 republikanów. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nastąpi publikacja, lecz politycy zapowiedzieli, że wykreślą z dokumentów dane osobiste. Do dokumentów ma zostać dołączona ich analiza dokonana przez komisję.

Według CNN ujawnione mogą zostać nie tylko same zeznania, ale też dokumenty z przeprowadzonego przez fiskus audytu.



Członkowie komisji otrzymali dokumenty kilka tygodni temu po tym, jak Sąd Najwyższy ostatecznie zakończył trwającą od 2019 r. batalię prawną o dostęp do zeznań podatkowych byłego prezydenta. Donald Trump w odróżnieniu od swoich poprzedników oraz następcy nigdy ich nie ujawnił - mimo składanych obietnic.



Naszą obawa nie dotyczy tego, czy prezydent powinien był zgodnie z tradycją opublikować swoje zeznania podatkowe (...) naszą obawą jest to, że ta komisja wyznaczy okropny precedens, który wykreuje nową niebezpieczną broń polityczną, która sięgać będzie daleko poza byłego prezydenta - powiedział czołowy republikanin w komisji Kevin Brady.



Część dokumentów podatkowych Trumpa już w 2020 r. opublikował "New York Times". Wynikało z nich wówczas, że dzięki wykazywanym stratom i zabiegom księgowym były prezydent nie zapłacił ani centa podatku federalnego w 10 z 15 rozliczeń rocznych w latach 2000-2015.