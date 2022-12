Drużyna narodowa przyleciała do Buenos Aires we wtorek w środku nocy i już o godz. 3 nad ranem na lotnisku Ezeiza powitały ją tysiące osób z flagami, transparentami i racami. W kolejnych godzinach miliony kibiców wyszły na ulice i oczekiwały na swoich idoli na trasie do położonego w centrum stolicy kraju obelisku.