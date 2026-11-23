RMF24

Co najmniej 13 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych w wyniku nocnych ataków rosyjskich dronów i rakiet na obwód kijowski. Najtragiczniejsze skutki przyniósł ostrzał miejscowości Dymer, gdzie zawalił się pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Akcja ratunkowa wciąż trwa, a liczba ofiar może wzrosnąć.

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniosła dramatyczne wydarzenia w obwodzie kijowskim. Rosyjskie drony i rakiety uderzyły w kilka miejscowości, powodując śmierć co najmniej 13 osób. Największa tragedia rozegrała się w Dymerze, niewielkiej miejscowości położonej około 45 kilometrów na północ od Kijowa. Tam, w wyniku ostrzału, częściowo zawalił się pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Pod gruzami zginęło dziewięć osób.

Bohaterska akcja ratowników

Jak poinformował szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko, ratownikom udało się wydobyć spod gruzów dziecko oraz 79-letnią kobietę. Jednak pod gruzami mogą znajdować się kolejne osoby. Służby ratunkowe pracują bez wytchnienia, by uratować jak najwięcej poszkodowanych.

Atak na supermarket w Wysznewe

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że do ataku doszło również w miejscowości Wysznewe. Tam rosyjska rakieta trafiła w supermarket spożywczy. W wyniku eksplozji zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych.

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie plenarne dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Głównymi tematami mają być wojna Rosji z Ukrainą oraz nasilające się zagrożenia hybrydowe dla państw członkowskich Sojuszu.