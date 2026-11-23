RMF24

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Dziś w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Jak ustaliło RMF FM, Polskę będą reprezentować nie tylko wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, ale także szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generał brygady Jarosław Stróżyk. Ma on przedstawić sojusznikom informacje dotyczące rakiet, które spadły na terytorium Polski oraz zagrożeń ze strony Rosji.

Polska przedstawi konkretne propozycje

Zalewski zapowiedział w rozmowie z RMF FM, że Polska przedstawi konkretne propozycje wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki NATO.

Będę mówił o rzeczach bardzo konkretnych – zapewnił wiceminister. Polska chce również przedstawić stanowisko rządu w sprawie ostatnich wydarzeń i uzyskać jednoznaczne poparcie Sojuszu.

Pytany o szczegóły planowanego wzmocnienia ochrony polskiego nieba, wiceminister zaznaczył, że nie chce wykraczać poza informacje, które wcześniej przedstawił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten zwrócił się do sojuszników o samoloty wczesnego ostrzegania AWACS oraz wsparcie w postaci sojuszniczych myśliwców F-35.

Mówimy tutaj o AWACS-ach, mówimy tutaj również o bardzo poważnych zdolnościach lotniczych, ale nie tylko. Ja o szczegółach, poza tymi, które przedstawił pan premier Kosiniak-Kamysz, nie będę mówił – zaznaczył Zalewski.

Polska nie uruchomi artykułu 4. NATO

Warszawa nie zamierza wnioskować o uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, przewidującego konsultacje sojusznicze w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Jak tłumaczy Zalewski, nie ma takiej potrzeby, ponieważ Sojusz już prowadzi działania na rzecz ochrony wschodniej flanki, a polską przestrzeń powietrzną chronią również siły sojusznicze.

Spotkanie odbędzie się na szczeblu ambasadorów państw NATO. Udział w nim polskiego wiceministra obrony i szefa kontrwywiadu wojskowego ma podkreślić wagę sprawy. Po zakończeniu posiedzenia głos zabierze sekretarz generalny NATO Mark Rutte.