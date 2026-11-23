Polska przedstawi konkretne propozycje
Zalewski zapowiedział w rozmowie z RMF FM, że Polska przedstawi konkretne propozycje wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki NATO.
Będę mówił o rzeczach bardzo konkretnych – zapewnił wiceminister. Polska chce również przedstawić stanowisko rządu w sprawie ostatnich wydarzeń i uzyskać jednoznaczne poparcie Sojuszu.
Pytany o szczegóły planowanego wzmocnienia ochrony polskiego nieba, wiceminister zaznaczył, że nie chce wykraczać poza informacje, które wcześniej przedstawił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten zwrócił się do sojuszników o samoloty wczesnego ostrzegania AWACS oraz wsparcie w postaci sojuszniczych myśliwców F-35.
Mówimy tutaj o AWACS-ach, mówimy tutaj również o bardzo poważnych zdolnościach lotniczych, ale nie tylko. Ja o szczegółach, poza tymi, które przedstawił pan premier Kosiniak-Kamysz, nie będę mówił – zaznaczył Zalewski.
Polska nie uruchomi artykułu 4. NATO
Warszawa nie zamierza wnioskować o uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, przewidującego konsultacje sojusznicze w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Jak tłumaczy Zalewski, nie ma takiej potrzeby, ponieważ Sojusz już prowadzi działania na rzecz ochrony wschodniej flanki, a polską przestrzeń powietrzną chronią również siły sojusznicze.
Spotkanie odbędzie się na szczeblu ambasadorów państw NATO. Udział w nim polskiego wiceministra obrony i szefa kontrwywiadu wojskowego ma podkreślić wagę sprawy. Po zakończeniu posiedzenia głos zabierze sekretarz generalny NATO Mark Rutte.