"Nie można wykluczyć, że do Polski przylecą kolejni żołnierze w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Z taką możliwością trzeba się liczyć" – mówi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że nie dotyczy to jednak jedynie wojskowych z USA, ale też innych państw NATO. "Jest to opcja, którą zależnie od rozwoju sytuacji należy brać po uwagę" – dodaje minister w rozmowie z naszym dziennikarzem. „Dyskurs polityczny wśród naszych sojuszników w NATO wskazuje na to, że z taką możliwością trzeba się liczyć” - podkreśla Rau.

