Ostatnia demonstracja trwała przez całą noc z niedzieli na poniedziałek i - jak przekonują świadkowie i uczestnicy - miała pokojowy charakter. Nad ranem przed parlamentem siły policyjne zaczęły formować szyki, a następnie wezwały uczestników protestu do rozejścia się, by parlamentarzyści mieli możliwość wejść do budynku.

Następnie rozpoczęła się operacja „oczyszczania” terenu przed budynkiem.