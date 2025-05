W Ohio w USA doszło do nietypowego zdarzenia, które wprawiło lokalną społeczność w osłupienie. Policjanci zauważyli w aucie, na fotelu kierowcy, szopa pracza, który w pysku trzymał lufkę służącą do palenia metamfetaminy. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia zwierzęcia, które szybko obiegły media społecznościowe.

Szop siedział na fotelu kierowcy / Springfield Township Police Department /

Do zdarzenia doszło 5 maja, około godz. 19:15 czasu lokalnego. Policjanci w Springfield w stanie Ohio zatrzymali do kontroli auto, którego właścicielka była poszukiwana listem gończym. Kobieta miała także zakaz kierowania pojazdami.

55-latka została zatrzymana. Kontrola przybrała jednak zaskakujący obrót.

Gdy jeden z policjantów wrócił do pojazdu, zauważył szopa o imieniu "Chewy", siedzącego na miejscu kierowcy, z lufką do palenia metamfetaminy w pysku. To skłoniło policjantów do przeprowadzenia kontroli samochodu.

Policja odkryła następnie dużą ilość metamfetaminy, trochę cracku i trzy używane lufki.

55-latka została oskarżona o posiadanie narkotyków, akcesoriów narkotykowych i kierowanie samochodem bez prawa jazdy. Została również przekazana policji w Cuyahoga Falls na podstawie aktywnego nakazu aresztowana.

Na szczęście szopowi nic się nie stało. Odpowiednie władze zostały powiadomione, aby sprawdzić, czy 55-latka ma odpowiednie dokumenty uprawniające go do posiadania szopa - poinformowała policja.