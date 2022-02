"Ukraińcy w tej chwili robią dobrą minę do złej gry. Zachowują spokój, zdają sobie z tego sprawę, że to zgromadzenie tak wielkiej ilości wojsk przez Federację Rosyjską wokół ich granic, de facto otoczenie ich z trzech stron, to bardzo poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa narodowego, a nawet dla ich suwerenności" - stwierdził w rozmowie z internetowym radiem RMF24 były minister obrony Bogdan Klich. Senator Koalicji Obywatelskiej udał się z wizytą na Ukrainę, gdzie spotkał się m.in. z przedstawicielami Rady Najwyższej.

REKLAMA