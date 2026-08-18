Kierowca polskiego autokaru aresztowany po tragedii na Węgrzech

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Sąd w Miszkolcu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kierowcy polskiego autokaru, który uczestniczył w tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie M3. Mężczyzna ma spędzić w areszcie co najmniej miesiąc. Według wstępnych ustaleń śledczych kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą. W wypadku zginęło 12 osób.

Decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu, na wniosek prokuratury, sąd rejonowy w Miszkolcu podjął we wtorek. Informację przekazał rzecznik prokuratury regionu Borsod-Abaúj-Zemplén Tamas Barko.

Podejrzany nie złożył jeszcze wyjaśnień. Według informacji uzyskanych w toku dotychczasowego postępowania, do wypadku doszło prawdopodobnie wskutek zaśnięcia kierowcy za kierownicą - powiedział Barko.

Jak zaznaczył, śledczy nie mają obecnie nowych ustaleń w sprawie.

W opublikowanym wcześniej komunikacie prokuratura wskazała, że kierowca „nie był w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie pojazdu”. Z ustaleń wynika, że zasnął z powodu zmęczenia. Autokar zjechał wówczas z jezdni przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie.

Kierowca został zatrzymany przez węgierską policję i przesłuchany jako podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym dla wielu osób.

Prokuratura uznała, że istnieje ryzyko ucieczki, ukrywania się podejrzanego lub utrudniania przez niego postępowania dowodowego. Z tego powodu, na wniosek policji, wystąpiono do sądu o zastosowanie aresztu.

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