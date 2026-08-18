Pielgrzymi ranni na Węgrzech. Nowe informacje ws. powrotu do Polski

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Jutro albo w czwartek możliwy będzie transport do Polski kolejnych 12 albo 13 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Transport odbędzie się samolotem typu CASA, do Rzeszowa. Sześć osób nadal przebywa w szpitalu w Egerze, a trzech pozostaje pod opieką lekarzy w Debreczynie.

Samolot specjalny przed odlotem na Węgry w poniedziałek (17 sierpniu) po Polaków, uczestników wypadku na autostradzie. Fot. Leszek Szymański

Samolot specjalny przed odlotem na Węgry w poniedziałek (17 sierpniu) po Polaków, uczestników wypadku na autostradzie. Fot. Leszek Szymański / PAP

Kolejne osoby, które zostały ranne w niedzielnym wypadku na węgierskiej autostradzie M3, zostaną dziś wypisane z miejscowych szpitali - ustalił wysłannik RMF FM Paweł Konieczny.

Sześciu pacjentów w Egerze

Erzsebet Szegedi, rzeczniczka szpitala im. Ferenca Markhota w Egerze, przekazała, że czworo z 10 pacjentów leczonych w tej placówce zostało w poniedziałek przetransportowanych do Polski przy wsparciu polskiej ambasady i konsulatu.

Obecnie w szpitalu przebywają trzy osoby z lekkimi obrażeniami oraz trzy z poważnymi. Stan wszystkich jest stabilny i żadna nie znajduje się w stanie zagrożenia życia.

Osoby z poważnymi obrażeniami doznały głównie złamań w obrębie kręgosłupa szyjnego lub lędźwiowego bądź złamań czaszki – poinformowała rzeczniczka.

Trzy osoby w Debreczynie

Tymczasem Centrum Kliniczne Uniwersytetu w Debreczynie powiadomiło, że opiekuje się trzema osobami rannymi w wypadku. Jeden pacjent, u którego stwierdzono złamanie kości udowej, przeszedł operację w niedzielę, natomiast drugi był operowany w poniedziałek z powodu złamania kręgosłupa. Trzeci pacjent jest pod obserwacją w związku z bólami brzucha.

Cała trójka nadal wymaga badań kontrolnych lub opieki pooperacyjnej, jednak ich stan się poprawia i przewiduje się, że zostaną wypisani ze szpitala w tym tygodniu – przekazała placówka.

W poniedziałek wieczorem na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku. Do kraju wróciło 21 osób. Pięć z nich trafiło do szpitali, a 16 wróciło do domów.

Co z powrotem do Polski?

Reporter RMF FM Paweł Konieczny rozmawiał w Egerze z panią Karoliną, która czuwa przy swoich rodzicach. Skarżyła się, że dziś od rana nie mogła doprosić się pod numerem alarmowym polskiej ambasady informacji o możliwości przetransportowania rodziców do kraju.

Od pani, która odebrała telefon, dostałam informację, że zajmuje się tym ubezpieczyciel. Samolot, który był organizowany, odleciał wczoraj, a „resztę proszę ogarniać sobie z ubezpieczycielem”. Ja pytałam ją o to kilka razy, czy ona na pewno mówi mi prawdziwe informacje, bo w mediach jest coś innego podawanego. Ona mi powiedziała, że, że tak, że mam się kontaktować z ubezpieczycielem – opowiada pani Karolina w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Dziennikarz RMF FM wspólnie z panią Karoliną zadzwonili do ambasady. Usłyszeli, że „te decyzje nie były wtedy podjęte; trwają ustalenia”.

Jak dowiedział się RMF FM, do węgierskich szpitali przyjadą dziś przedstawiciele Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, którzy będą organizować kolejne transporty osób rannych.

Dzwonią do bliskich ofiar wypadku na Węgrzech. „To obrzydliwe” Rodziny osób, które podróżowały polskim autokarem rozbitym na Węgrzech, mogą otrzymywać fałszywe telefony. Oszuści przekazują nieprawdziwe informacje o śmierci bliskich, a także proponują m.in. ubezpieczenia. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul…

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezoekeresztes na północnym wschodzie kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski - 57 pasażerów oraz dwóch kierowców - wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie.

Wskutek zdarzenia 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech, a pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, a dwie osoby z województwa małopolskiego.

Jeden z kierowców autokaru został zatrzymany przez policję, która poinformowała w poniedziałek, że we wtorek planuje postawić go przed sądem. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że mężczyzna zasnął w trakcie jazdy.

Sekcje zwłok zakończą się w piątek

Spodziewamy się, że sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru zakończą się w piątek 21 sierpnia - przekazał PAP we wtorek Attila Janasoczki, rzecznik prasowy komendy głównej policji regionu Borsod-Abauj-Zemplen.

Po czym możliwe będzie ich przekazanie polskim władzom - dodał rzecznik policji.