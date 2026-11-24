RMF24

Aleksandar Vuczić, były prezydent Serbii i obecny poseł, zapowiedział, że w przypadku próby jego zatrzymania rozpocznie strajk głodowy. Polityk stwierdził, że na ulice wyjdą miliony ludzi. Vuczić stwierdził też, że nie zamierza uciekać ani się ukrywać.

W poniedziałkowym wystąpieniu na antenie telewizji Pink Aleksandar Vuczić stanowczo zadeklarował, że nie zamierza uciekać ani się ukrywać w razie próby zatrzymania przez władze. Były prezydent podkreślił, że jeśli dojdzie do jego aresztowania, na ulice Serbii może wyjść nawet milion ludzi.

Myśleli, że ucieknę, że będę się ukrywał. Co zrobią, gdy w chwili, w której do tego dojdzie, na ulicach pojawi się milion ludzi? – pytał retorycznie Vuczić.

„Pierwsza kula jest dla ciebie”. Vuczić był gotów użyć siły, by pozostać przy władzy? Aleksandar Vuczić był gotów sięgnąć po brutalną siłę, by nie dopuścić do oddania władzy w Serbii — wynika z ustaleń brytyjskiego dziennika „Times”. Ostatecznie dotychczasowy prezydent uległ jednak naciskom europejskich przywódców, służb oraz byłego…

Decyzja o wyborach prezydenckich już wkrótce

Vuczić odniósł się także do zbliżających się wyborów prezydenckich. Jak zapowiedział, Serbska Partia Postępowa (SNS) podejmie decyzję w sprawie udziału w wyborach podczas zjazdu partii, który odbędzie się 13 grudnia. Sam były prezydent przyznał, że skłania się ku rezygnacji z kandydowania, argumentując, że nie chce legitymizować swoich politycznych przeciwników.

Dlaczego mielibyśmy to robić, skoro nasi ludzie są prześladowani i nękani? – podkreślił Vuczić.

Nowe rozdanie na serbskiej scenie politycznej

Sytuacja polityczna w Serbii uległa diametralnej zmianie po przedterminowych wyborach z 25 października. Opozycyjna Lista Studencka, utworzona przez studentów, profesorów i aktywistów, odniosła zwycięstwo, kończąc 14-letnie rządy SNS. Wybory były następstwem niemal dwuletnich protestów, które wybuchły po tragicznych wydarzeniach na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, gdzie zginęło 16 osób.

Kiedy wybory prezydenckie?

Po rezygnacji Vuczicia z urzędu prezydenta we wrześniu, tymczasowo obowiązki głowy państwa pełni Aleksandar Czupić, nowy marszałek parlamentu. Czupić zapowiedział, że wybory prezydenckie zostaną ogłoszone najpóźniej do 26 listopada, a odbyć powinny się 27 grudnia.