RMF24

Musi być sprawny, komunikatywny, odpowiedzialny, a znajomość języków obcych jest mile widziana. Poza tym siedząc za sterami pojazdu, którym codziennie podróżują dziesiątki, a nawet setki pasażerów, jest się narażonym na dużą dawkę stresu. Czy motorniczy, bo to o nim mowa, może liczyć na godne zarobki za swoją ciężką pracę?

25 listopada obchodzony jest Dzień Kolejarza i Tramwajarza. Z jednym i drugim zawodem od lat związany jest etos, który każe myśleć o codziennej odpowiedzialności osób odpowiadających za nasz bezpieczny przejazd.

Portal bankier.pl na początku roku zebrał dane dotyczące zarobków motorniczych. Wynika z nich, że motorniczy tramwaju, który dopiero zaczyna pracę, może otrzymać od około 6,8 tys. do 9,1 tys. zł brutto miesięcznie. Wypłaty doświadczonych pracowników – po uwzględnieniu dodatków, premii i nadgodzin – w niektórych miastach zbliżają się natomiast do 10 tys. zł brutto.

Im większe miasto, tym zwykle wyższe zarobki.

Ile na start?

W MPK Poznań motorniczy bez doświadczenia może liczyć na 6810 zł brutto miesięcznie. Kwota obejmuje 5970 zł wynagrodzenia zasadniczego i 840 zł premii.

We Wrocławiu nowi pracownicy mogą otrzymać ponad 8 tys. zł brutto z dodatkami. MPK Wrocław w materiałach dla kandydatów podaje stawkę 8020,60 zł brutto dla osób rozpoczynających pracę na tym stanowisku. Spółka oferuje także szkolenie umożliwiające uzyskanie wymaganych uprawnień.

Podobnie jest w Krakowie. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne pisze w ogłoszeniu o pracę, że finansuje uprawnienia motorniczego i gwarantuje zatrudnienie po zakończonym kursie. Poza tym istnieje m.in. możliwość rodzinnego wypoczynku w firmowym ośrodku wypoczynkowym w Zakopanem. W Krakowie początkujący motorniczy może otrzymać około 9100 zł brutto – podawał Bankier.pl.

MPK Łódź informuje, że początkujący motorniczy może zarabiać około 7800 zł brutto, co ma odpowiadać mniej więcej 5500 zł netto. Przewoźnik zaznacza, że wynagrodzenie wzrasta wraz ze stażem i liczbą przepracowanych godzin.

Średnia pensja często obejmuje dodatki

Podawane przez spółki średnie wynagrodzenia są zazwyczaj wyższe niż pensja oferowana na początku zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że obejmują one różne składniki: premie, dodatki za pracę nocną, nadgodziny, a czasem również nagrody jubileuszowe czy odprawy.

w MPK Łódź średnie wynagrodzenie motorniczych z premiami i dodatkami wynosi około 9200 zł brutto;

w MPK Poznań średnia płaca dla motorniczych przekroczyła 8900 zł brutto;

w Gdańskich Autobusach i Tramwajach średnia w 2025 r. wyniosła 9855,26 zł brutto.

Przewoźnicy nadal szukają pracowników

Miejskie spółki komunikacyjne od lat prowadzą rekrutacje na stanowiska motorniczych. Sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak jeszcze trzy, cztery lata temu, gdy niedobory w niektórych miastach powodowały ograniczenia kursów, ale w wielu miejscach rekrutacja trwa nieprzerwanie.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierowcy autobusów i motorniczowie pozostają w 2026 r. w grupie zawodów deficytowych we wszystkich województwach.

Brakuje motorniczych. "Poziom stresu nieproporcjonalny do pieniędzy" 40 motorniczych zatrudniłyby od ręki Tramwaje Szczecińskie. Ta miejska spółka boryka się z olbrzymimi problemami kadrowymi. Codziennie trzeba odwoływać kursy tramwajów. Od połowy września część linii, właśnie z powodu braku osób do pracy, będzie…

MPK Łódź podaje, że szkolenie dla przyszłych motorniczych trwa około siedmiu tygodni. Po jego ukończeniu pracownik zobowiązuje się do pozostania w spółce przez trzy lata.

Praca motorniczego wiąże się z systemem zmianowym, dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pasażerów i koniecznością pracy również w weekendy oraz święta. To sprawia, że mimo rosnących wynagrodzeń firmy komunikacyjne nadal mają trudności z obsadzeniem wszystkich wakatów.

W których polskich miastach są tramwaje?

Tramwaje kursują obecnie w 15 polskich miastach i aglomeracjach: w Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Grudziądzu, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, a także w rozległej sieci Tramwajów Śląskich obejmującej m.in. Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Będzin. Linie podmiejskie wychodzą również poza granice Łodzi – tramwaje dojeżdżają do Zgierza i Konstantynowa Łódzkiego.