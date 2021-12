Prawicowy publicysta i kandydat w wyborach prezydenckich w 2022 r. Eric Zemmour został zaatakowany na swoim wiecu wyborczym w niedzielę wieczorem – poinformował Antoine Diers, rzecznik prasowy nowego ruchu politycznego Rekonkwista.

Eric Zemmour / /CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Zemmour został zaatakowany przez uczestnika wiecu na swoim pierwszym spotkaniu wyborczym w Villepinte w podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis, zanim wszedł na scenę, aby wygłosić swoje przemówienie. Publicysta doznał kontuzji nadgarstka i otrzymał zwolnienie lekarskie - poinformował Diers.



Wideo youtube

Planujemy złożyć oficjalną skargę - poinformował Dier. Ekipa Zemmoura podała, że agresor został natychmiast wyprowadzony i zatrzymany przez policję. Uraz ciała skutkujący zwolnieniem lekarskim dłuższym niż 8 dni może doprowadzić, w przypadku skazania winnego przez wymiar sprawiedliwości, do kary do 3 lat pozbawienia wolności i 45 tys. euro grzywny.



W niedzielę podczas wiecu doszło również do bójek lewicowych działaczy Antify oraz zwolenników Zemmoura. Napastnicy wyrywali krzesła i obrzucali się nimi. Jedna z protestujących przeciwko Zemmourowi kobiet została ranna w głowę. Policja asekurowała wyjście z sali, gdzie odbywał się wiec.