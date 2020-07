Tysiące żołnierzy zostało wysłanych na wyspę Kiusiu na południu kraju do wsparcia akcji ratunkowych w związku z bezprecedensowymi ulewami - poinformował premier Japonii Shinzo Abe. W wyniku ulewnych deszczy i burz zaginęło osiem osób, a trzy poważnie ucierpiały.

W walkę z powodzią włączyło się japońskie wojsko / JIJI PRESS / PAP/EPA

W prefekturze Kumamoto dwie osoby doznały zatrzymania akcji serca, a jedna jest w poważnym stanie. Ulewy grożą dalszymi powodziami i osuwiskami - poinformował japoński nadawca publiczny NHK.



Stacja pokazała zdjęcia domów i samochodów zanurzonych w błotnistej wodzie. Powódź na rzece Kuma odcięła domy i zmyła most.



"Ulewne deszcze prawdopodobnie utrzymają się do niedzieli, a ludzie w okolicy muszą być w stanie największej gotowości" - powiedział premier Japonii. Dodał, że w regionie rozmieszczanych jest ok. 10 tys. żołnierzy.





/ JIJI PRESS / PAP/EPA

/ JIJI PRESS / PAP/EPA

/ JIJI PRESS / PAP/EPA

/ JIJI PRESS / PAP/EPA







Japońska Agencja Meteorologiczna obniżyła poziom alertu z najwyższego, jaki początkowo opublikowała, w celu ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami wywołanymi przez deszcz. Jak podkreśla NHK, takich ulew nigdy wcześniej nie widziano w tym regionie kraju.



Według agencji Kyodo ponad 200 tys. osób w 92 200 gospodarstwach domowych w prefekturach Kumamoto i Kagoshima zostało poinstruowanych odnośnie do ewakuacji.