Japonia i Holandia potępiły sankcje USA wobec przedstawicieli MTK

RMF24

Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało za „bardzo niefortunną” decyzję Stanów Zjednoczonych o nałożeniu sankcji na prezeskę Międzynarodowego Trybunału Karnego Japonkę Tomoko Akane. Tokio zapowiedziało, że nadal będzie wspierać działalność Trybunału. Niezadowolenie z decyzji Amerykanów wyrazili również Holendrzy.

Japonia konsekwentnie wspiera MTK w jego wysiłkach na rzecz ścigania i karania najpoważniejszych zbrodni, które niepokoją społeczność międzynarodową, a także na rzecz przestrzegania praworządności – przekazał rzecznik japońskiego MSZ Toshihiro Kitamura. Z tego punktu widzenia ogłoszone środki są bardzo niefortunne – dodał.

Japońskie władze odniosły się w ten sposób do decyzji sekretarza stanu USA Marco Rubio. Zarzucił on MTK, że jest „skorumpowanym i nieodwracalnie upolitycznionym ponadnarodowym sądem, który celowo i w złej wierze nadużywa swoich uprawnień i przekracza powierzony mu mandat”.

USA nakładają sankcje na prezeskę Międzynarodowego Trybunału Karnego Stany Zjednoczone objęły sankcjami prezeskę Międzynarodowego Trybunału Karnego Tomoko Akane z Japonii oraz starszego prawnika procesowego MTK Abdoulaye’a Seye z Senegalu – poinformował we wtorek sekretarz stanu USA Marco Rubio. Waszyngton zarzuca…

Amerykańskie sankcje objęły również starszego prawnika Trybunału, Senegalczyka Abdoulaye Seye. Rubio zapowiedział szeroką kampanię przeciwko MTK, który – w jego ocenie – zagraża suwerenności państw. Wezwał też inne kraje do zaprzestania finansowania tej instytucji.

Decyzję Waszyngtonu potępili także liderzy japońskich partii politycznych – poinformowała publiczna stacja NHK. Szefowa opozycyjnej partii Komeito Toshiko Takeya wyraziła zaniepokojenie sytuacją. Yuichiro Tamaki, przewodniczący Ludowej Partii Demokratycznej, zaapelował do rządu, by „zdecydowanie wspierał prezeskę Akane”. Z kolei liderka Partii Socjaldemokratycznej Mizuho Fukushima określiła sankcje jako „kryzys samej praworządności” i wezwała władze do pełnego poparcia MTK.

Holandia również przeciwna decyzji USA

Krytycznie na działania administracji Donalda Trumpa zareagowała również Holandia. Minister spraw zagranicznych tego kraju Tom Berendsen potępił sankcje wobec dwojga wysokich rangą przedstawicieli Trybunału, wprowadzane w związku z dochodzeniami dotyczącymi domniemanych zbrodni Izraela w Strefie Gazy.

„Holandia potępia najnowsze sankcje nałożone na urzędników i pracowników Międzynarodowego Trybunału Karnego. Międzynarodowe sądy i trybunały muszą mieć możliwość swobodnego wykonywania swoich mandatów” – napisał Berendsen na platformie X. Dodał, że jego kraj „w pełni” popiera MTK i zaprosił Tomoko Akane na rozmowy dotyczące dalszego wsparcia dla Trybunału.

Administracja Trumpa już wcześniej nakładała sankcje na sędziów i prokuratorów MTK. Było to związane przede wszystkim z postępowaniami dotyczącymi premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony tego kraju Joawa Galanta. W lutym ubiegłego roku restrykcje objęły ówczesnego głównego prokuratora Trybunału Karima Khana, po wydaniu przez MTK nakazów aresztowania Netanjahu i Galanta.

Czym jest MTK?

Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze powstał w 2002 roku. Jego zadaniem jest ściganie sprawców ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. W wydanym we wtorek oświadczeniu MTK sprzeciwił się stanowisku USA. Ostrzegł, że sankcjonowanie sędziów, prokuratorów i pracowników za wykonywanie obowiązków „podważają zasady praworządności” i stanowią zagrożenie dla międzynarodowego porządku prawnego.