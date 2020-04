15 lat temu do domu Ojca odszedł papież Jan Paweł II. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. w wieku 84 lat. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni. Był trzecim co do długości w historii papiestwa - po św. Piotrze i Piusie IX.

