Polscy policjanci w Kosowie zatrzymali byłego rzecznika tamtejszej Armii Wyzwolenia i byłego szefa parlamentu – Jakupa Krasniqi. Polityk podejrzany o zbrodnie wojenne ma odpowiadać przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze.

Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Działali w ramach misji EULEX. Uzbrojone oddziały weszły do domu polityka w stolicy kraju w Prisztinie oraz w jego rodzinnej wiosce Negrovc.



Po zatrzymaniu Krasniqi nie przyznał się do zarzutów. Krytykował też decyzję o wykorzystaniu przeciwko niemu uzbrojonych oddziałów sił specjalnych. Twierdził, że wystarczyłoby wezwanie na przesłuchanie.

Jakup Krasniqi w Hadze ma zostać oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Był przewodniczącym Zgromadzenia Kosowa od 2008 do 2014 roku. Od 27 września 2010 do 22 lutego 2011 oraz ponownie od 30 marca 2011 do 7 kwietnia 2011 pełnił obowiązki prezydenta Kosowa.

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo.