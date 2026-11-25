RMF24

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Rosyjskie ministerstwo transportu opublikowało instrukcję dotyczącą dojazdu z Rosji na anektowany Krym. Jak zauważa niezależny portal Meduza, na towarzyszącej jej grafice Most Krymski przedstawiono z jednym łukiem, podczas gdy jeszcze kilka dni wcześniej pokazywano dwa.

Instrukcja pojawiła się we wtorek na oficjalnym kanale rosyjskiego Ministerstwa Transportu w Telegramie. Dotyczy ona sposobów dotarcia na Krym z terytorium Rosji.

Na grafice wykorzystanej w najnowszym komunikacie Most Krymski ma tylko jeden łuk. W poprzednich informacjach resortu dotyczących ruchu na przeprawie widoczne były dwa łuki. Ostatni taki komunikat opublikowano 19 listopada.

W listopadzie Ukraina przeprowadziła serię uderzeń na Most Krymski. W nocy 17 listopada doszło tam do zawalenia jednego z dwóch łuków konstrukcji.

Rosyjskie władze i media państwowe informowały o uszkodzeniach mostu, nie wskazując jednak, że jedna z konstrukcji łukowych runęła. Eksperci oceniają, że odbudowa w warunkach trwającej wojny może być niemożliwa, ze względu na stałe zagrożenie z powietrza.

Uderzenie w symbol Putina. Most Krymski z ograniczonym ruchem Ukraina zaatakowała most nad Cieśniną Kerczeńską, łączący Rosję z okupowanym Krymem. Władze półwyspu, wspierane przez Moskwę, poinformowały o ograniczeniach w ruchu – pisze Reuters.

Po atakach na most Władimir Putin oświadczył, że Rosja nie zamierza już rozpatrywać propozycji zawieszenia broni w poszczególnych sektorach, jak energetyka. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że konstrukcja zostanie odbudowana „mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”.

Most Krymski, łączący Rosję z anektowanym przez Moskwę Krymem, ma znaczenie zarówno komunikacyjne, jak i wojskowo-logistyczne. Obiekt był już wcześniej celem ukraińskich ataków.