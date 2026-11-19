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Strategiczny Most Krymski, łączący Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim, ponownie stał się celem ataku - poinformował wspierany przez Moskwę gubernator Krymu Siergiej Aksionow. To trzecie takie uderzenie w ostatnich dniach. Na początku tygodnia część mostu zawaliła się po ukraińskim ataku.

Zdjęcie z ataku na Most Krymski z 17 listopada

Zdjęcie z ataku na Most Krymski z 17 listopada / AFP/East News

„W wyniku kolejnego ataku na Most Krymski (Kerczeński) ruch został tymczasowo wstrzymany” – napisał w czwartek rano na komunikatorze Telegram Siergiej Aksionow. „Na miejscu zdarzenia są wszystkie odpowiednie służby ratunkowe. Trwa ocena szkód” – dodał.

Most został już trafiony dwa razy w tym tygodniu. Spowodowało to poważne uszkodzenia i zawalenie się jego części do wody. Zniszczony został 227-metrowy odcinek drogi nad Cieśniną Kerczeńską, działa jednak przeprawa kolejowa.

Do ataku na Most Kerczeński Ukraina wykorzystała drony i pociski balistyczne produkcji krajowej. Drony Palianycia zaatakowały odcinek drogowy mostu, a Neptun i inne pociski sąsiedni odcinek kolejowy – przekazał wczoraj Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opisał poprzednie ataki na most jako kolejny etap „bezprecedensowej operacji będącej odpowiedzią na rosyjskie ataki na naszą infrastrukturę”. W odpowiedzi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że most „zostanie odbudowany i będzie jeszcze lepszy niż wcześniej”.

Jak wygląda Most Krymski po ataku Ukraińców? Jest nagranie z pociągu W mediach społecznościowych pojawiło się nowe nagranie przedstawiające uszkodzony Most Krymski. Na nieco ponad półminutowym filmiku, nakręconym z pociągu jadącego po kolejowej części przeprawy, przez około 25 sekund widać wyrwę w nitce drogowej.

Most Krymski - duma Putina

Most stanowi istotną linię zaopatrzeniową dla wojsk moskiewskich i ma ogromne znaczenie symboliczne dla prezydenta Rosji. Władimir Putin uznał jego budowę za kluczowy priorytet po nielegalnej aneksji ukraińskiego półwyspu przez Rosję w 2014 roku.

Do ataku doszło zaledwie kilka godzin przed bezprecedensowym spotkaniem prezydenta Rosji Władimira Putina z jego chińskimi i amerykańskimi odpowiednikami, Xi Jinpingiem i Donaldem Trumpem na szczycie w APEC. Źródło w ukraińskich siłach zbrojnych w rozmowie z telewizją CNN stwierdziło, że ataki z tego tygodnia miały na celu zawstydzenie Putina na arenie międzynarodowej.

„Most jest symbolem rządów Putina. Zniszczenie go wysyła sygnał pozostałym dwóm wielkim przywódcom, że Putin nie jest tak silny, jak udaje” – powiedział informator.

Ukraina już wcześniej oświadczyła, że most nad cieśniną Kerczeńską, zbudowany osiem lat temu, jest nielegalny. Kijów dwukrotnie próbował go wysadzić – za pomocą ciężarówki-pułapki w 2022 roku i drona morskiego w następnym roku.

Budowa mostu kosztowała 3,7 miliarda dolarów. To najdłuższa przeprawa morska w Europie – ma ponad 18 km. Został wybudowany tak, aby mógł obsłużyć 40 tys. samochodów dziennie i przewieźć 14 milionów pasażerów oraz 13 milionów ton ładunków rocznie.