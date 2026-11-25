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Amerykańska armia przeprowadziła w środę w stanie Iowa kontrolowaną detonację 5 ton materiałów wybuchowych zawierających ołów. Władze przyznały, że uwolnienie do atmosfery zawartości beczek wiąże się z potencjalnym zagrożeniem, jednak podkreśliły, że istniało ryzyko jego samoistnej detonacji. Część mieszkańców ewakuowano, innym polecono, by zostali w domach i zamknęli wszystkie okna.

Detonacja 68 beczek zawierających zdegradowany azydek ołowiu odbyła się ok. godz. 16 czasu polskiego (w Iowa – godz. 9 rano) w betonowych bunkrach na terenie zakładów produkujących amunicję w miejscowości Middletown. Na telewizyjnych relacjach z okolic wybuchu widać było kłęby dymu.

W transmisji telewizyjnej na żywo z miejsca zdarzenia, słychać było odgłos eksplozji, a smuga dymu, która wydawała się być szarym dymem, unosiła się w niebo znad linii drzew, po czym szybko zniknęła - relacjonuje agencja Reutera.

Nie udało się zablokować detonacji

Plan przeprowadzenia operacji wywołał duże zaniepokojenie w całym stanie Iowa w związku z bezpieczeństwem ludzi oraz potencjalnym wpływem na środowisko. Organizacje ekologiczne próbowały zablokować plan detonacji drogą sądową. W poniedziałek federalny sąd apelacyjny uchylił tymczasowy zakaz jej przeprowadzenia.

Detonacja może rozprzestrzenić toksyczny pył ołowiany – szkodliwy dla zdrowia na każdym poziomie, a szczególnie niebezpieczny dla dzieci i kobiet w ciąży – na obszarach wiejskich stanu Iowa i północno-wschodniego Missouri, poinformowały organizacje ekologiczne.

Urzędnicy przyznali, że uwolnienie do atmosfery zawartości beczek wiąże się z potencjalnym zagrożeniem, jednak podkreślili, że materiał stał się na tyle niestabilny, iż istnieje ryzyko jego samoistnej detonacji.

Ewakuacja mieszkańców

Armia prognozowała, że eksplozja może spowodować powstanie chmury zawierającej cząsteczki ołowiu, która może rozprzestrzenić się na odległość nawet około 160 km. Przewiduje się, że skutki detonacji mogą dotknąć tysięcy mieszkańców oraz około 350 gospodarstw rolnych.

Część okolicznych mieszkańców wezwano do ewakuacji w ramach środków ostrożności. Osobom żyjącym w dalszej odległości od zakładów polecono, by pozostały w domach i zamknęły wszystkie okna.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele władz, by ograniczyć skutki eksplozji i maksymalnie zapobiec rozprzestrzenianiu się cząsteczek ołowiu, wdrożono środki bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o bariery wodne oraz systemy rozpylania mgły wodnej.

Już po detonacji Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) opublikowała wiadomość na X, potwierdzającą przeprowadzenie operacji i zachęcającą mieszkańców okolicy do pozostania w domach ze względów bezpieczeństwa.

„Po tej kontrolowanej detonacji, do której doszło dziś rano w Middletown w stanie Iowa, mieszkańcy w promieniu 20 mil (32 km), którzy nie ewakuowali się, powinni nadal przebywać w domach i przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa do czasu wydania przez władze decyzji o ewakuacji. FEMA zapewniła bezpieczne zakwaterowanie ewakuowanym” – napisała agencja.

Jak zauważa Reuters, nie podano żadnych oficjalnych informacji na temat skuteczności detonacji.

Armia: Ogromny sukces

„Detonacja azydku ołowiu przez armię w stanie Iowa w środę okazała się „OGROMNYM sukcesem” – napisał na X godzinę po wybuchu Adam Telle, p.o. sekretarza armii Stanów Zjednoczonych

„Zagrożenie niekontrolowaną, spontaniczną detonacją zostało wyeliminowane” – dodał Telle.

„Armia monitoruje operacje śledzenia cząstek ołowiu prowadzoną przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA). W chwili publikacji postu „nie odnotowano żadnych odczytów powyżej 0,0” – dodał Telle.



Azydek ołowiu wycofany 15 lat temu

Jak poinformował Robert Cekada, dyrektor Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF), wojsko zrezygnowało ze stosowania azydku ołowiu około 15 lat temu. Związek ten był wcześniej wykorzystywany m.in. w zapalnikach i innych elementach amunicji. Niektóre zapasy tej substancji mają już ponad 60 lat.