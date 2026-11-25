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Jennifer Barreto z Portoryko została Miss Universe 2026. 27-letnia pracowniczka socjalna wygrała jubileuszową, 75. edycję konkursu, która odbyła się w San Juan. Jest pierwszą mężatką i pierwszą matką, która zdobyła tytuł po zmianie regulaminu konkursu.

Barreto pokonała 115 finalistek. W decydującej części rywalizacji uczestniczki prezentowały się w strojach kąpielowych i sukniach wieczorowych, a pięć najlepszych odpowiadało na pytania jury.

Portorykanka została zapytana, jakiej wartości człowiek nie powinien utracić w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

Najlepiej jest używać jej odpowiedzialnie. Jeśli sztuczna inteligencja zagraża naszym wartościom, to nigdy nie były one wartościami – odpowiedziała filozoficznie po hiszpańsku. Dodała, że wartości wyrażają się w zgodności między słowami a czynami, zwłaszcza gdy ich przestrzeganie jest trudne.

Tytuł pierwszej wicemiss zdobyła Melissa Núñez z Dominikany, a drugiej wicemiss – Clara Vegas z Wenezueli.

Konkurs po zmianach regulaminu

Organizacja Miss Universe trzy lata temu zniosła zakaz udziału kobiet, które są lub były mężatkami, a także matek i kobiet w ciąży. W 2023 roku zrezygnowano również z ograniczenia wieku uczestniczek do 28 lat.

Puerto Rico ma obecnie sześć tytułów Miss Universe. Więcej zwycięstw w historii konkursu odnotowały tylko Stany Zjednoczone i Wenezuela.

Pięć finalistek to: Miss Wenezueli Clara Vegas, Miss Filipin Bea Millan-Windorski, Miss Portoryko Jennifer Barreto, Miss Nowej Zelandii Georgia Waddington oraz Miss Dominikany Melissa Núñez (fot. JAYDEE LEE/Getty AFP) / East News

Reprezentantką Polski była Amerykanka polskiego pochodzenia ze stanu Illinois, Vivica Lewandowski, która nie znalazła się w najwyżej ocenionej 30.

Kontrowersje przed finałem

Tegoroczna edycja odbywała się w cieniu ubiegłorocznych zarzutów o manipulowanie wynikami i faworyzowanie wybranych kandydatek. Organizatorzy i współwłaściciel konkursu Raúl Rocha Cantú zaprzeczali tym oskarżeniom.

Konkurs poprzedziły też wycofania części uczestniczek. Reprezentantki Nepalu oraz pięciu państw Afryki nie wzięły udziału w finale z powodu problemów z uzyskaniem amerykańskich wiz (Portoryko to zorganizowane nieinkorporowane terytorium Stanów Zjednoczonych o statusie „wspólnoty”). Z kolei kandydatki z Indonezji, Laosu, Malezji, Singapuru, Tajlandii i Wietnamu wycofano w związku ze sporem biznesowym między organizacją Miss Universe a tajskim organizatorem konkursów kwalifikacyjnych w Azji Południowo-Wschodniej.

Jak informuje CNN, przed wtorkowym finałem odbyła się seria rund wstępnych, w tym wywiady za zamkniętymi drzwiami i konkurs kostiumów narodowych. Podczas tego ostatniego rozległy się buczenie, gdy Miss Izraela, Danielle Yablonka, przeszła po wybiegu w pelerynie z napisem „pokój” w języku angielskim, hebrajskim i arabskim.