RMF24

"Między nami istnieje stała wymiana informacji. Polska jest podłączona pod jeden system monitoringu systemu powietrznego, tutaj jest całkowite współdziałanie z naszej strony" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar pytany o to, czy Ukraina przekazała Polsce dane o rosyjskich rakietach, które przekroczyły polską granicę i weszły w naszą przestrzeń powietrzną. "Wojskowi między sobą współpracują. Są oficerzy łącznikowi, którzy między sobą się komunikują i strona polska jest powiadamiana o wszystkich zagrożeniach" - zapewnia w rozmowie z Piotrem Salakiem.

W ostatni piątek, gdy rosyjskie rakiety naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ukraińskie służby miały przekazać stosowne informacje swoim polskim partnerom. Ambasador nie chciał jednak wchodzić w szczegóły dotyczące zakresu i ilości przekazywanych danych, podkreślając, że są to kwestie zastrzeżone dla służb wojskowych i wywiadowczych.

W rozmowie pojawił się również temat wykorzystania systemu Starlink, który umożliwia Ukrainie śledzenie rakiet już na etapie ich odpalania znad Morza Kaspijskiego. Ambasador potwierdził, że dzięki stałej współpracy wojskowej, Polska otrzymuje informacje o potencjalnych zagrożeniach na bieżąco.

To trzeba wojskowych pytać, kto komu co powiedział, ale o tym, że rakiety nadlatują oczywiście, że polska obrona przeciwlotnicza wiedziała wcześniej, bo przestrzeń powietrzna była zamknięta - zaznaczył Wasyl Bodnar.

W kontekście zapowiedzi wiceministra Cezarego Tomczyka o planowanym zakazie lotów wzdłuż wschodniej granicy Polski od początku przyszłego roku, ambasador Bodnar podkreślił, że decyzje dotyczące zamykania przestrzeni powietrznej należą do polskich władz i są podyktowane wzrostem zagrożenia ze strony Rosji.

Jeżeli polska strona decyduje o zaostrzeniu warunków kontroli powietrznej albo użycia środków do rażenia obiektów, które mogą przekroczyć granicę, to będzie to działało na korzyść Ukrainy – ocenił gość Popołudniowej rozmowy.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji