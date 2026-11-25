W ostatni piątek, gdy rosyjskie rakiety naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ukraińskie służby miały przekazać stosowne informacje swoim polskim partnerom. Ambasador nie chciał jednak wchodzić w szczegóły dotyczące zakresu i ilości przekazywanych danych, podkreślając, że są to kwestie zastrzeżone dla służb wojskowych i wywiadowczych.
W rozmowie pojawił się również temat wykorzystania systemu Starlink, który umożliwia Ukrainie śledzenie rakiet już na etapie ich odpalania znad Morza Kaspijskiego. Ambasador potwierdził, że dzięki stałej współpracy wojskowej, Polska otrzymuje informacje o potencjalnych zagrożeniach na bieżąco.
To trzeba wojskowych pytać, kto komu co powiedział, ale o tym, że rakiety nadlatują oczywiście, że polska obrona przeciwlotnicza wiedziała wcześniej, bo przestrzeń powietrzna była zamknięta - zaznaczył Wasyl Bodnar.
W kontekście zapowiedzi wiceministra Cezarego Tomczyka o planowanym zakazie lotów wzdłuż wschodniej granicy Polski od początku przyszłego roku, ambasador Bodnar podkreślił, że decyzje dotyczące zamykania przestrzeni powietrznej należą do polskich władz i są podyktowane wzrostem zagrożenia ze strony Rosji.
Jeżeli polska strona decyduje o zaostrzeniu warunków kontroli powietrznej albo użycia środków do rażenia obiektów, które mogą przekroczyć granicę, to będzie to działało na korzyść Ukrainy – ocenił gość Popołudniowej rozmowy.
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