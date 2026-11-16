Uderzenie w symbol Putina. Most Krymski z ograniczonym ruchem

Siergiej Aksionow, rosyjski gubernator Krymu, przekazał w komunikatorze Telegram, że przeprawa będzie działać w ograniczonym zakresie co najmniej do południa w poniedziałek. Nie podał jednak, jakie szkody wyrządził atak. Proukraiński kanał monitorujący na Telegramie, Krymskij Wietier, przekazał, że około godz. 5.38 (4.38 czasu polskiego) doszło do uderzenia w jedno z przęseł mostu.
Ukraińskie wojsko przeprowadziło również atak na obwód rostowski w południowo-zachodniej części Rosji. Według gubernatora regionu Jurija Słusara doszło tam do pożarów w czterech obiektach przemysłowych. Trzy osoby odniosły obrażenia.
Jak przekazał Słusar, spadające fragmenty dronów uszkodziły ponadto trzy budynki mieszkalne oraz gazociąg w miejscowości Rogalik.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że w nocy z niedzieli na poniedziałek obrona powietrzna zestrzeliła 1336 ukraińskich bezzałogowców. Miały one zostać wykryte nad różnymi regionami Rosji, a także nad Morzem Azowskim i Morzem Czarnym.
Mer Moskwy Siergiej Sobianin wydał o poranku komunikat, który podała państwowa agencja TASS, że w kierunku stolicy Federacji Rosyjskiej poleciało w ciągu ostatnich godzin około 600 bezzałogowych statków powietrznych. „Jeden z największych ataków dronów na Moskwę został odparty” - napisał na rosyjskim komunikatorze Max.
Rosjanie anektowali Krym, a później zbudowali most
Most Krymski jest najdłuższą przeprawą w Europie. Łączy terytorium Rosji z Krymem, który Moskwa zajęła i anektowała w 2014 roku. Inwestycja jest uznawana za jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych Władimira Putina.
Od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku most był już wielokrotnie celem ukraińskich ataków. W październiku 2022 roku eksplozja ciężarówki zniszczyła część konstrukcji, zginęły wtedy cztery osoby, a przepustowość mostu przez kolejne miesiące była ograniczona.
Najnowszy atak nastąpił w czasie, gdy Rosja w ostatnich miesiącach nasiliła uderzenia na mosty na Ukrainie, także w Kijowie.
Ukraina nie ustaje zaś w atakach wymierzonych w rosyjskie cele wojskowe i zaplecze infrastrukturalne. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w niedzielę, że uderzenia przeprowadzane na terytorium Rosji doprowadziły do wyłączenia z działania ponad 55 proc. zdolności przerobowych rosyjskich rafinerii.