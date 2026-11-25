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Posiedzenie sądu dyscyplinarnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego Bogdana Święczkowskiego będzie kontynuowane w czwartek. Sędziowie dziś zajmowali się tą kwestią przez ponad trzy godziny.

Święczkowski chce wyłączenia sędziów z orzekania w tej sprawie

Posiedzenie sądu dyscyplinarnego TK odbywało się w sali Sądu Okręgowego w Warszawie. Ma zostać wznowione w tym samym miejscu 26 listopada o godz. 10:15.

Decyzja o przerwie zapadła po złożeniu w środę przez reprezentującego Bogdana Święczkowskiego mec. Michała Skwarzyńskiego wniosku o wyłączenie wszystkich trzech członków sądu dyscyplinarnego TK – Magdaleny Bentkowskiej, Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego.

Wniosek mec. Skwarzyńskiego dotyczył w pierwszej kolejności – jak mówił adwokat – niedopuszczenia do orzekania „pana Krystiana Markiewicza i pana Macieja Taborowskiego”. W swoim piśmie adwokat wniósł także o wyłączenie od orzekania sędzi Magdaleny Bentkowskiej.

Ponadto, „z ostrożności procesowej”, w przypadku formalnego dopuszczenia do sprawy Markiewicza i Taborowskiego, Skwarzyński wniósł o ich wyłączenie.

Po trwającej około 30 minut dyskusji przewodnicząca składowi sędzia Bentkowska postanowiła zarządzić przerwę w posiedzeniu do czwartku.

Jutro sprawa sędziego Bartłomieja Sochańskiego

W czwartek, o godz. 10, ma odbyć się analogiczne posiedzenie sądu dyscyplinarnego TK w sprawie kontroli zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego Bartłomieja Sochańskiego.

Do rozpoznania tego zarządzenia wylosowani ostatecznie zostali: Maciej Berek, Rafał Wojciechowski i Jakub Stelina.

Korwin-Piotrowska zdecydowała o przerwie prezesa i wiceprezesa TK

Zarządzenia ws. przerw w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, a także jego wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego zostały wydane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską 30 października 2026 roku. Tego samego dnia przedstawiciele grupy osób wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK poinformowali, że jako najstarszy stażem sędzia została ona kierującą Trybunałem.

W żadnym wypadku nie jestem zawieszony - oświadczał wielokrotnie Święczkowski, który działania Korwin-Piotrowskiej uważa za bezprawne.